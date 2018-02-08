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February 8, 2018 / 9:56 PM / in a day

《全球汇市》美元指数变动不大，美股再度暴跌

1 分钟阅读

    * 市场恢复波动，美元反弹走势消竭
    * 美国公债收益率上升支撑美元
    * 今年美元反弹可能无法维系－调查

    路透纽约2月8日 - 美元兑一篮子货币周四变动不大，盘中走势反复
，从两周高位回落。因股市和债市恢复震荡走势，投资人减少对美元的空
头押注，带动美元一度上涨。
    
    美元失去上升动能，巩固了美元处于熊市的观点。
    
    全球股市自上周五以来遭遇抛售，加上有关美国今年将至少升息三次
的押注，驱动美元近几日上涨。
    
    不过美元走势落后于日圆和瑞郎，因投资人在美股大跌及美国10年期
公债收益率徘徊在四年高位附近时寻求避险。
    
    “在金融市场动荡之际，会出现避险买盘，无论全球经济表现有多好
，”FirstLine FX Currency Strategy执行长Jason Leinwand表示。
    
    美元指数      纽约尾盘小涨至90.292，自上周五以来升了1.2%，势
将创10月底来最大周线升幅。
    
    全球宏观和外汇研究公司Taylor Global Vision总裁兼创办人John T
aylor, Jr.表示，对本周多数时间美元走强并不是太信服。
    
    “美元反弹已经接近尾声。诸如美元/墨西哥披索和美元/南非兰特这
些货币对的微弱升势凸显投资人对美元的厌倦。”他还表示。
    
    路透调查的策略师表示，美元反弹不太可能持续。
    
    欧元兑美元      跌0.1%，报1.2248美元，稍早一度挫至两周低点。
自10天前，欧元触及三年高位约1.2536美元后已经回落了2.6%。
        
    “市场目前处于攀升状态，”德国商业银行外汇分析师Esther Reich
elt称。“美元在股市暴跌期间表现相对良好，这一经历确立了接下来的
市场情绪。”

    日圆和瑞郎等传统避险货币在近期股市巨震期间仅温和上涨，但周四
，美元兑瑞郎      和日圆      分别下挫了0.8%和0.6%。
        
    美国公债收益率上升支撑了美元近期升势。指标10年期美国公债收益
率          小涨至2.833%，离周一触及的四年高位2.885%不远。(完) (编译 李军；审校 母红)
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