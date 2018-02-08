更新版 1-《全球汇市》美元指数变动不大，美股再度暴跌

* 市场恢复波动，美元反弹走势消竭 * 美国公债收益率上升支撑美元 * 今年美元反弹可能无法维系－调查 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月8日 - 美元兑一篮子货币周四变动不大，盘中走势反复，从两周高位回落 。因股市和债市恢复震荡走势，投资人减少对美元的空头押注，带动美元一度上涨。 美元失去上升动能，巩固了美元处于熊市的观点。 全球股市自上周五以来遭遇抛售，加上有关美国今年将至少升息三次的押注，驱动美元 近几日上涨。 不过美元走势落后于日圆和瑞郎，因投资人在美股大跌及美国10年期公债收益率徘徊在 四年高位附近时寻求避险。 “在金融市场动荡之际，会出现避险买盘，无论全球经济表现有多好，”FirstLine FX Currency Strategy执行长Jason Leinwand表示。 美元指数 纽约尾盘小涨至90.292，自上周五以来升了1.2%，势将创10月底来最大 周线升幅。 全球宏观和外汇研究公司Taylor Global Vision总裁兼创办人John Taylor, Jr.表示， 对本周多数时间美元走强并不是太信服。 “美元反弹已经接近尾声。诸如美元/墨西哥披索和美元/南非兰特这些货币对的微弱升 势凸显投资人对美元的厌倦。”他还表示。 路透调查的策略师表示，美元反弹不太可能持续。 欧元兑美元 跌0.1%，报1.2248美元，稍早一度挫至两周低点。自10天前，欧元触 及三年高位约1.2536美元后已经回落了2.6%。 “市场目前处于攀升状态，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称。“美元在 股市暴跌期间表现相对良好，这一经历确立了接下来的市场情绪。” 日圆和瑞郎等传统避险货币在近期股市巨震期间仅温和上涨，但周四，美元兑瑞郎CHF =和日圆 分别下挫了0.8%和0.6%。 美国公债收益率上升支撑了美元近期升势。指标10年期美国公债收益率 小涨 至2.833%，离周一触及的四年高位2.885%不远。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2245 1.2262 -0.14 +2.08 1.1996 美元/日圆 108.74 109.31 -0.52 -3.49 112.67 欧元/日圆 133.16 134.07 -0.68 -1.49 135.18 美元/瑞郎 0.9358 0.9434 -0.81 -3.95 0.9743 英镑/美元 1.3911 1.3880 +0.22 +2.95 1.3512 美元/加元 1.2602 1.2567 +0.28 +0.20 1.2577 美元/离岸人民币 6.3620 6.3189 +0.68 -2.31 6.5125 澳元/美元 0.7779 0.7821 -0.54 -0.28 0.7801 欧元/瑞郎 1.1465 1.1569 -0.90 -1.92 1.1689 欧元/英镑 0.8802 0.8834 -0.36 -0.91 0.8883 新西兰元/美元 0.7215 0.7237 -0.30 +1.82 0.7086 美元/挪威克朗 7.9226 7.9037 +0.24 -3.47 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7083 9.6976 +0.11 -1.42 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1171 8.0813 +0.44 -1.03 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9430 9.9143 +0.29 +1.06 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳；审校 母红/徐文焰)