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February 8, 2018 / 10:21 PM / a day ago

更新版 1-《全球汇市》美元指数变动不大，美股再度暴跌

3 分钟阅读

    * 市场恢复波动，美元反弹走势消竭
    * 美国公债收益率上升支撑美元
    * 今年美元反弹可能无法维系－调查

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月8日 - 美元兑一篮子货币周四变动不大，盘中走势反复，从两周高位回落
。因股市和债市恢复震荡走势，投资人减少对美元的空头押注，带动美元一度上涨。
    
    美元失去上升动能，巩固了美元处于熊市的观点。
    
    全球股市自上周五以来遭遇抛售，加上有关美国今年将至少升息三次的押注，驱动美元
近几日上涨。
    
    不过美元走势落后于日圆和瑞郎，因投资人在美股大跌及美国10年期公债收益率徘徊在
四年高位附近时寻求避险。
    
    “在金融市场动荡之际，会出现避险买盘，无论全球经济表现有多好，”FirstLine FX
 Currency Strategy执行长Jason Leinwand表示。
    
    美元指数      纽约尾盘小涨至90.292，自上周五以来升了1.2%，势将创10月底来最大
周线升幅。
    
    全球宏观和外汇研究公司Taylor Global Vision总裁兼创办人John Taylor, Jr.表示，
对本周多数时间美元走强并不是太信服。
    
    “美元反弹已经接近尾声。诸如美元/墨西哥披索和美元/南非兰特这些货币对的微弱升
势凸显投资人对美元的厌倦。”他还表示。
    
    路透调查的策略师表示，美元反弹不太可能持续。
    
    欧元兑美元      跌0.1%，报1.2248美元，稍早一度挫至两周低点。自10天前，欧元触
及三年高位约1.2536美元后已经回落了2.6%。
        
    “市场目前处于攀升状态，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称。“美元在
股市暴跌期间表现相对良好，这一经历确立了接下来的市场情绪。”

    日圆和瑞郎等传统避险货币在近期股市巨震期间仅温和上涨，但周四，美元兑瑞郎CHF
=和日圆      分别下挫了0.8%和0.6%。
        
    美国公债收益率上升支撑了美元近期升势。指标10年期美国公债收益率          小涨
至2.833%，离周一触及的四年高位2.885%不远。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价  
    欧元/美元                   1.2245   1.2262   -0.14   +2.08   1.1996
    美元/日圆                   108.74   109.31   -0.52   -3.49   112.67
    欧元/日圆                   133.16   134.07   -0.68   -1.49   135.18
    美元/瑞郎                   0.9358   0.9434   -0.81   -3.95   0.9743
    英镑/美元                   1.3911   1.3880   +0.22   +2.95   1.3512
    美元/加元                   1.2602   1.2567   +0.28   +0.20   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3620   6.3189   +0.68   -2.31   6.5125
    澳元/美元                   0.7779   0.7821   -0.54   -0.28   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1465   1.1569   -0.90   -1.92   1.1689
    欧元/英镑                   0.8802   0.8834   -0.36   -0.91   0.8883
    新西兰元/美元               0.7215   0.7237   -0.30   +1.82   0.7086
    美元/挪威克朗               7.9226   7.9037   +0.24   -3.47   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.7083   9.6976   +0.11   -1.42   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1171   8.0813   +0.44   -1.03   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9430   9.9143   +0.29   +1.06   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/龚芳；审校 母红/徐文焰)
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