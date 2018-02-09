《全球汇市》美元趁股市和债市动荡之机创下15个月最佳周度表现

* 欧元录得2016年11月来最差周度表现 * 美元兑日圆触及四个月低点，因日圆获避险买盘 * 策略师预计尽管美元上扬，美元将恢复颓势 * 汇市波动性升幅不及股市和债市 路透纽约2月9日 - 美元周五上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15 个月最强周度表现，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商 买入美元。 美元进一步从两周前创下的三年低点反弹，分析师称，一些交易商买 入美元，以结清空头押注，而另一些交易商则在避险操作中青睐美元。 “整体而言，在高度波动的市场环境下，特殊的因素带动市场走势， 而基本面、经济数据的影响则退居次席...在非常波动的环境下，所有因 素关联性变得更强。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Bor is Schlossberg表示。 本周四美股道琼工业指数暴跌逾千点，本周稍早10年期美债收益率升 至四年峰值，本周的这些巨大走势是因投资人担心在全球经济改善的背景 下的通胀迹象，以及揣摩是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其他主 要央行会加快升息步幅。 分析师称，股市和债市波动性 本周大涨，尽管外汇市场EUR1M O= 的表现则要平静许多，但动荡的走势足以抑制一些普遍的 交易。 上述交易的其中之一就是对美元/欧元将走软的押注，欧元区经济扩 张引发市场预期欧洲央行将较预想的提前缩减资产负债表。 路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周 下挫1.8%，势将创2016年11月来单周最大跌幅。 在周四下挫后，美元兑避险货币回稳。 美元兑日圆 脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美 元兑瑞郎 升0.32%，报0.9388瑞郎。 美元指数 升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳 表现。 美股略有回稳支撑了美元升势，昨日美股重挫，道琼工业指数 和标普500指数 确认进入修正区域。 债市也从本周稍早的大幅波动中稳定下来，指标10年期公债收益率U S10YT=RR跌1.4个基点，报2.835%，低于周一触及的四年高位2.885%。 美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议 案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。 美元也因此获得一些支撑。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)