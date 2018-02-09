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February 9, 2018 / 9:00 PM / in 21 hours

《全球汇市》美元趁股市和债市动荡之机创下15个月最佳周度表现

2 分钟阅读

    * 欧元录得2016年11月来最差周度表现
    * 美元兑日圆触及四个月低点，因日圆获避险买盘
    * 策略师预计尽管美元上扬，美元将恢复颓势
    * 汇市波动性升幅不及股市和债市

    路透纽约2月9日 - 美元周五上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15
个月最强周度表现，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商
买入美元。
    
    美元进一步从两周前创下的三年低点反弹，分析师称，一些交易商买
入美元，以结清空头押注，而另一些交易商则在避险操作中青睐美元。
    
    “整体而言，在高度波动的市场环境下，特殊的因素带动市场走势，
而基本面、经济数据的影响则退居次席...在非常波动的环境下，所有因
素关联性变得更强。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Bor
is Schlossberg表示。
    
    本周四美股道琼工业指数暴跌逾千点，本周稍早10年期美债收益率升
至四年峰值，本周的这些巨大走势是因投资人担心在全球经济改善的背景
下的通胀迹象，以及揣摩是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其他主
要央行会加快升息步幅。
    
    分析师称，股市和债市波动性      本周大涨，尽管外汇市场EUR1M
O=          的表现则要平静许多，但动荡的走势足以抑制一些普遍的
交易。
    
    上述交易的其中之一就是对美元/欧元将走软的押注，欧元区经济扩
张引发市场预期欧洲央行将较预想的提前缩减资产负债表。
    
    路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周
下挫1.8%，势将创2016年11月来单周最大跌幅。
    
    在周四下挫后，美元兑避险货币回稳。
    
    美元兑日圆      脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美
元兑瑞郎      升0.32%，报0.9388瑞郎。
    
    美元指数      升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳
表现。
    
    美股略有回稳支撑了美元升势，昨日美股重挫，道琼工业指数      
和标普500指数      确认进入修正区域。
    
    债市也从本周稍早的大幅波动中稳定下来，指标10年期公债收益率U
S10YT=RR跌1.4个基点，报2.835%，低于周一触及的四年高位2.885%。
    
    美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议
案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。            
 美元也因此获得一些支撑。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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