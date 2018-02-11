更新版 1-《全球汇市》美元趁股市和债市动荡之机创下15个月最佳周度表现

(新增文末表格) * 欧元录得2016年11月来最差周度表现 * 美元兑日圆触及四个月低点，因日圆获避险买盘 * 策略师预计尽管美元上扬，美元将恢复颓势 * 汇市波动性升幅不及股市和债市 路透纽约2月9日 - 美元周五上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15个月最强周度表现 ，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商买入美元。 美元进一步从两周前创下的三年低点反弹，分析师称，一些交易商买入美元，以结清空 头押注，而另一些交易商则在避险操作中青睐美元。 “整体而言，在高度波动的市场环境下，特殊的因素带动市场走势，而基本面、经济数 据的影响则退居次席...在非常波动的环境下，所有因素关联性变得更强。”BK Asset Mana gement汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。 本周四美股道琼工业指数暴跌逾千点，本周稍早10年期美债收益率升至四年峰值，本周 的这些巨大走势是因投资人担心在全球经济改善的背景下的通胀迹象，以及揣摩是否美国联 邦储备理事会(FED/美联储)和其他主要央行会加快升息步幅。 分析师称，股市和债市波动性 本周大涨，尽管外汇市场 的 表现则要平静许多，但动荡的走势足以抑制一些普遍的交易。 上述交易的其中之一就是对美元/欧元将走软的押注，欧元区经济扩张引发市场预期欧 洲央行将较预想的提前缩减资产负债表。 路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周下挫1.8%，势将创2 016年11月来单周最大跌幅。 在周四下挫后，美元兑避险货币回稳。 美元兑日圆 脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美元兑瑞郎 升0 .32%，报0.9388瑞郎。 美元指数 升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳表现。 美股略有回稳支撑了美元升势，昨日美股重挫，道琼工业指数 和标普500指数<.D XY>确认进入修正区域。 债市也从本周稍早的大幅波动中稳定下来，指标10年期公债收益率 跌1.4个 基点，报2.835%，低于周一触及的四年高位2.885%。 美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已 陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。 美元也因此获得一些支撑。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2233 1.2245 -0.10 +1.98 1.1996 美元/日圆 108.78 108.74 +0.04 -3.45 112.67 欧元/日圆 133.30 133.16 +0.11 -1.39 135.18 美元/瑞郎 0.9399 0.9358 +0.44 -3.53 0.9743 英镑/美元 1.3835 1.3911 -0.55 +2.39 1.3512 美元/加元 1.2576 1.2602 -0.21 -0.01 1.2577 美元/离岸人民币 6.3140 6.3620 -0.75 -3.05 6.5125 澳元/美元 0.7812 0.7779 +0.42 +0.14 0.7801 欧元/瑞郎 1.1501 1.1465 +0.31 -1.61 1.1689 欧元/英镑 0.8860 0.8802 +0.66 -0.26 0.8883 新西兰元/美元 0.7244 0.7215 +0.40 +2.23 0.7086 美元/挪威克朗 7.9643 7.9226 +0.53 -2.96 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7561 9.7083 +0.49 -0.94 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1013 8.1171 -0.19 -1.22 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9183 9.9430 -0.25 +0.80 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)