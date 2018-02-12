《全球汇市》日圆兑美元持坚但低于五个月高位，关注全球股市动向

* 日圆小升，但仍低于周五所创五个月高位 * 美元指数走软，此前创15个月来单周最大涨幅 路透新加坡2月12日 - 日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。 美元兑日圆 跌0.1%至108.70，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。 在市场受压时，日圆往往会吸引买需，原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比，日本的经常帐盈余对日圆构成支持，给该货币提供了更多韧性。 美股标普500指数周五涨1.5%，以强劲买盘为这走势动荡的一周拉上帷幕，但周线表现仍为两年来最糟。尽管该指数反弹，投资者仍在为接下来几天更波动的市况做准备。 周一亚洲交易时段，E-迷你标普500指数期货 小涨，截至0406 GMT时涨0.5%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.1%。 一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。 这则消息被视为可能打压日圆并缓和其涨势的一个因素。 消息人士称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这次提名。 “黑田东彦获得续任总裁一事，似乎不会令美元兑日圆在未来几天大幅上涨，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说。 “但一旦市场缓和下来，市场焦点可能会重返货币政策差异性...而这可能使得美元兑日圆偏向上行，”他说。 但Okagawa说，目前日圆的走势或将从美国及全球股市寻求指引，并称市场将需再几星期时间才能恢复稳定。 日圆上周上涨，因全球股市下跌且波动率上升，此前美国债券收益率因对通胀的担忧加剧而跳升，从而引发波动率巨震。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，考虑到对通胀的关注，在周三的美国消费者物价指数(CPI)公布前，投资者可能保持观望。 Ino补充称，如果美国1月份CPI表现强劲，推动债券收益率再度上升，就可能打压到股市并刺激日圆需求。 美元指数 跌0.4%至90.105，上周上涨1.4%。 美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅，因一些交易员将美元空头头寸平仓，还有 一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币。 欧元兑美元 上升0.3%至1.2290美元。上周欧元下跌1.6%，为2016年11月以来最大 单周跌幅，因风险偏好降温和波动率上升促使市场人士削减头寸。 欧元容易受到此类平仓操作影响，因近期市场震荡前，有关欧洲央行将解除货币刺激措 施的预期促使投资者纷纷买入欧元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2286 1.2233 +0.43 +2.42 1.1996 美元/日圆 108.67 108.78 -0.10 -3.55 112.67 欧元/日圆 133.51 133.30 +0.16 -1.24 135.18 美元/瑞郎 0.9378 0.9399 -0.22 -3.75 0.9743 英镑/美元 1.3871 1.3835 +0.26 +2.66 1.3512 美元/加元 1.2557 1.2576 -0.15 -0.16 1.2577 美元/离岸人民币 6.3129 6.3140 -0.02 -3.06 6.5125 澳元/美元 0.7835 0.7812 +0.29 +0.44 0.7801 新西兰元/美元 0.7271 0.7244 +0.37 +2.61 0.7086 澳元/日圆 85.150 84.840 +0.37 -3.12 87.890 新西兰元/日圆 79.050 78.800 +0.32 -0.99 79.840 英镑/日圆 150.73 150.34 +0.26 -0.91 152.11 澳元/新西兰元 1.0772 1.0762 +0.09 -2.14 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/李爽/王灿；审校 龚芳/徐文焰/王洋/李婷仪)