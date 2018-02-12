FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 12, 2018 / 4:19 AM / a day ago

《全球汇市》日圆兑美元持坚但低于五个月高位，关注全球股市动向

3 分钟阅读

    * 日圆小升，但仍低于周五所创五个月高位
    * 美元指数走软，此前创15个月来单周最大涨幅

    路透新加坡2月12日 - 日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。
    
    美元兑日圆      跌0.1%至108.70，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。

    在市场受压时，日圆往往会吸引买需，原因是与其他受到经常帐赤字困扰的国家相比，日本的经常帐盈余对日圆构成支持，给该货币提供了更多韧性。
    
    美股标普500指数周五涨1.5%，以强劲买盘为这走势动荡的一周拉上帷幕，但周线表现仍为两年来最糟。尽管该指数反弹，投资者仍在为接下来几天更波动的市况做准备。
    
    周一亚洲交易时段，E-迷你标普500指数期货      小涨，截至0406 GMT时涨0.5%。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨1.1%。

    一位知情人士周六称，日本政府已决定提名黑田东彦在当前任期于4月结束后续任日本央行总裁。这显示日本的超宽松货币政策将维持下去。            这则消息被视为可能打压日圆并缓和其涨势的一个因素。
    
    消息人士称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这次提名。
    
    “黑田东彦获得续任总裁一事，似乎不会令美元兑日圆在未来几天大幅上涨，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说。

    “但一旦市场缓和下来，市场焦点可能会重返货币政策差异性...而这可能使得美元兑日圆偏向上行，”他说。

    但Okagawa说，目前日圆的走势或将从美国及全球股市寻求指引，并称市场将需再几星期时间才能恢复稳定。

    日圆上周上涨，因全球股市下跌且波动率上升，此前美国债券收益率因对通胀的担忧加剧而跳升，从而引发波动率巨震。

    三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，考虑到对通胀的关注，在周三的美国消费者物价指数(CPI)公布前，投资者可能保持观望。

    Ino补充称，如果美国1月份CPI表现强劲，推动债券收益率再度上升，就可能打压到股市并刺激日圆需求。

    美元指数      跌0.4%至90.105，上周上涨1.4%。
    
    美元指数上周创下近15个月来单周最大涨幅，因一些交易员将美元空头头寸平仓，还有
一些寻求避险的交易员买入美元、卖出其他回报较高但风险较大的货币。
    
    欧元兑美元      上升0.3%至1.2290美元。上周欧元下跌1.6%，为2016年11月以来最大
单周跌幅，因风险偏好降温和波动率上升促使市场人士削减头寸。
    
    欧元容易受到此类平仓操作影响，因近期市场震荡前，有关欧洲央行将解除货币刺激措
施的预期促使投资者纷纷买入欧元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2286  1.2233  +0.43  +2.42  1.1996
    美元/日圆                   108.67  108.78  -0.10  -3.55  112.67
    欧元/日圆                   133.51  133.30  +0.16  -1.24  135.18
    美元/瑞郎                   0.9378  0.9399  -0.22  -3.75  0.9743
    英镑/美元                   1.3871  1.3835  +0.26  +2.66  1.3512
    美元/加元                   1.2557  1.2576  -0.15  -0.16  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3129  6.3140  -0.02  -3.06  6.5125
    澳元/美元                   0.7835  0.7812  +0.29  +0.44  0.7801
    新西兰元/美元               0.7271  0.7244  +0.37  +2.61  0.7086
    澳元/日圆                   85.150  84.840  +0.37  -3.12  87.890
    新西兰元/日圆               79.050  78.800  +0.32  -0.99  79.840
    英镑/日圆                   150.73  150.34  +0.26  -0.91  152.11
    澳元/新西兰元               1.0772  1.0762  +0.09  -2.14  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹/李爽/王灿；审校 龚芳/徐文焰/王洋/李婷仪)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below