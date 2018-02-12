《全球汇市》欧元微涨，美元因股市反弹而回落

* 美元上周大涨后走低 * 欧元涨势在1.23美元下方暂歇 * 股市反弹支撑高收益货币 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月12日 - 欧元周一微幅上涨，美元回落，因股市反弹终结了美元的强劲涨势， 经历了上周的低迷状态后，部分风险偏好又潜回汇市，帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元等大宗商品相关货币，但涨幅有限。 美元指数 下跌0.2%，回吐上周的部分涨幅；上周美元指数创下2016年以来最佳周线表现。 亚洲股市周一趋于平静，因标普500指数期货延续其弹升之势，在此同时欧洲股市开盘上涨，因波动率上周急速窜升之后回落。 上周股市的抛盘扩散至汇市，迫使许多交易商轧平押注欧元走强的仓位，同时退出收益偏高但风险较大的货币，同时转进日圆及瑞郎寻求避险。 不过相对于其他资产类别而言，汇市波动平静许多。 “市场的风险偏好略有恢复，”Nordea Markets的汇市策略师Niels Christensen表示，并称定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据将是影响本周汇市走向的决定性数据。 “汇市欧元仓位情况仍然极其偏多。这些投资者将会快速减持部位，”他说。 欧元/美元 涨0.2%报1.2275美元，稍早触及日内高点1.2298美元。欧元上周表现为2016年11月以来最差。 美元兑日圆亦走软，但守在五个月低点上方。 美元/日圆 下跌0.1%，报108.69日圆，仍高于周五触及的9月11日以来低点108.05。美元/日圆上周下跌近1.3%。 在市场遭遇压力时，日圆往往吸引买需，因日圆受到日本经常帐盈余因素支撑。 上周尾段有报导称，日本政府已决定提名黑田东彦续任央行总裁，暗示日本央行的超宽松货币政策将持续，这被视为一项可能压抑日圆的因素。 一消息人士周六称，安倍政府将于本月稍晚向国会呈交这次提名。 “黑田东彦获得续任总裁一事，似乎不会令美元兑日圆在未来几天大幅上涨，”三井住 友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa说。 “但一旦市场缓和下来，市场焦点可能会重返货币政策差异性...而这可能使得美元兑日 圆偏向上行，”他说。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2278 1.2233 +0.37 +2.35 1.1996 美元/日圆 108.71 108.78 -0.06 -3.51 112.67 欧元/日圆 133.50 133.30 +0.15 -1.24 135.18 美元/瑞郎 0.9376 0.9399 -0.24 -3.77 0.9743 英镑/美元 1.3862 1.3835 +0.20 +2.59 1.3512 美元/加元 1.2567 1.2576 -0.07 -0.08 1.2577 美元/离岸人民币 6.3329 6.3140 +0.30 -2.76 6.5125 澳元/美元 0.7821 0.7812 +0.12 +0.26 0.7801 新西兰元/美元 0.7245 0.7244 +0.01 +2.24 0.7086 欧元/瑞郎 1.1513 1.1501 +0.10 -1.51 1.1689 欧元/英镑 0.8856 0.8860 -0.05 -0.30 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.9123 9.9183 -0.06 +0.74 9.8391 美元/挪威克朗 7.9449 7.9643 -0.24 -3.19 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/张明钧/张涛/蔡美珍/李春喜 审校 王洋/高琦/张明钧/孙茉莉)