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February 13, 2018 / 1:31 AM / a day ago

《全球汇市》美元回落，因全球股市回稳迹象令风险偏好回升

2 分钟阅读

    * 美元兑欧元和英镑回落
    * 美国长期公债收益率上升可能对美国经济构成威胁

    路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象，令投资者风险偏好回升并将美元置于防御态势，因市场对美债收益率优势减弱感到担忧。
    
    美元指数            报90.142，周一下跌0.26%并远离上周四触及的半个月高位90.569。

    欧元兑美元      报1.2298美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。
    
    今年稍早买进欧元是很流行的一种交易，因预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措，以及受欧元区经济强劲复苏支撑。
    
    英镑兑美元        从周五低点1.3764小升至1.3846。尽管围绕英国退欧问题存在不确定性，但英国央行将升息以抑制通胀的预期升温提振英镑。
    
    风险偏好复苏打压日圆，美元兑日圆      报108.70日圆，从周五所及的五个月低点108.05回升。

    全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。
    
    通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。换言之，美联储若无法迅速采取行动，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。
    
    有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数               上涨1.2%。
    
    然而，市场人士不能确信最糟的阶段已经渡过。

    美国10年期公债收益率           触及四年高位2.902%，30年期公债收益率US30YT=R
R升至11个月高位3.199%。
    
    “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行
的首席外汇分析师Minori Uchida称。
    
    Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2286  1.2291  -0.04  +2.42  1.1996
    美元/日圆                   108.74  108.64  +0.09  -3.49  112.67
    欧元/日圆                   133.62  133.54  +0.06  -1.15  135.18
    美元/瑞郎                   0.9387  0.9390  -0.03  -3.65  0.9743
    英镑/美元                   1.3834  1.3835  -0.01  +2.38  1.3512
    美元/加元                   1.2590  1.2573  +0.14  +0.10  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3390  6.3222  +0.27  -2.66  6.5125
    澳元/美元                   0.7858  0.7858  +0.00  +0.73  0.7801
    新西兰元/美元               0.7253  0.7262  -0.12  +2.36  0.7086
    澳元/日圆                   85.460  85.420  +0.05  -2.76  87.890
    新西兰元/日圆               78.900  78.920  -0.03  -1.18  79.840
    英镑/日圆                   150.44  150.33  +0.07  -1.10  152.11
    澳元/新西兰元               1.0831  1.0821  +0.09  -1.60  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校  徐文焰/杜明霞/龚芳/许娜)
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