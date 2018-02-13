《全球汇市》美元回落，因全球股市回稳迹象令风险偏好回升

* 美元兑欧元和英镑回落 * 美国长期公债收益率上升可能对美国经济构成威胁 路透东京2月13日 - 美元周二下滑，因全球股市在近期大幅震荡后显露回稳迹象，令投资者风险偏好回升并将美元置于防御态势，因市场对美债收益率优势减弱感到担忧。 美元指数 报90.142，周一下跌0.26%并远离上周四触及的半个月高位90.569。 欧元兑美元 报1.2298美元，弹离上周低点1.2206，但仍比1月25日触及的三年高位1.2538低逾0.02美元。 今年稍早买进欧元是很流行的一种交易，因预计欧洲央行今年稍晚将缩减刺激举措，以及受欧元区经济强劲复苏支撑。 英镑兑美元 从周五低点1.3764小升至1.3846。尽管围绕英国退欧问题存在不确定性，但英国央行将升息以抑制通胀的预期升温提振英镑。 风险偏好复苏打压日圆，美元兑日圆 报108.70日圆，从周五所及的五个月低点108.05回升。 全球股市1月底开始因通胀压力升高疑虑而惨跌，如今已强劲反弹。 通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。换言之，美联储若无法迅速采取行动，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。 有些迹象显示这类疑虑开始消退，比如美股周一强力反弹，MSCI明晟全球市场指数 上涨1.2%。 然而，市场人士不能确信最糟的阶段已经渡过。 美国10年期公债收益率 触及四年高位2.902%，30年期公债收益率US30YT=R R升至11个月高位3.199%。 “长期公债收益率上升增加了抵押贷款成本，并可能使经济降温，”三菱东京日联银行 的首席外汇分析师Minori Uchida称。 Uchida表示，美元兑日圆可能将持续承压。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2286 1.2291 -0.04 +2.42 1.1996 美元/日圆 108.74 108.64 +0.09 -3.49 112.67 欧元/日圆 133.62 133.54 +0.06 -1.15 135.18 美元/瑞郎 0.9387 0.9390 -0.03 -3.65 0.9743 英镑/美元 1.3834 1.3835 -0.01 +2.38 1.3512 美元/加元 1.2590 1.2573 +0.14 +0.10 1.2577 美元/离岸人民币 6.3390 6.3222 +0.27 -2.66 6.5125 澳元/美元 0.7858 0.7858 +0.00 +0.73 0.7801 新西兰元/美元 0.7253 0.7262 -0.12 +2.36 0.7086 澳元/日圆 85.460 85.420 +0.05 -2.76 87.890 新西兰元/日圆 78.900 78.920 -0.03 -1.18 79.840 英镑/日圆 150.44 150.33 +0.07 -1.10 152.11 澳元/新西兰元 1.0831 1.0821 +0.09 -1.60 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/杜明霞/龚芳/许娜)