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February 13, 2018 / 9:32 PM / 更新于 13 hours ago

《全球汇市》美元延续跌势，日圆触及五个月高位

1 分钟阅读

    路透纽约2月13日 - 日圆周二升至五个月高位，受美元普跌以及对日
本央行可能接近撤走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。
    
    日圆兑美元      本月升1.5%，得益于上周股市大跌时投资人涌入被
认为是较安全的货币。
    
    不过本周尽管风险意愿抬头，但投资人仍卖出美元，买入日圆。美元
兑一篮子六种货币      下挫逾0.5%，至89.61日低，回吐了上周的部分
升幅。上周美元指数的表现为2016年来最佳。
    
    “许多市场人士预计日圆将走强，因日本央行货币政策的扭转还未被
消化。”德国商业银行分析师Ulrich Leuchtmann称。
    
    这有助于解释日圆的走势，尽管对日本央行是否将跟随其他央行，在
短期内逐步结束宽松货币政策时代尚未达成共识。
    
    “对这一观点我并不买账，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle
称，“上周五我们看到日本央行总裁黑田东彦将续任五年的消息，这暗示
我们，政策将一如既往，”Doyle还表示。
    
    Chapdelaine FX外汇部门主管Douglas Borthwick给周二美元/日圆的
走势提出了一个不同的解释：“日经新闻昨日报导日本有一个改变规则的
想法，希望减少外汇投资人使用的杠杆。”
    
    “这一消息可能是日本政府在警告散户，不要再一边倒的押注美元/
日圆。”Borthwick称。
    
    如果日本投资人被迫减少所持杠杆，他们将不得不抛售美元、买入日
圆，从而压低了美元/日圆。
    
    日圆兑美元一度大涨1.1%，报107.4日圆，接近9月触及的高位107.32
日圆。如果日圆突破该水准，将触及2016年底来最高。
    
    通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。
    
    投资人将密切关注周三美国公布的消费者物价指数(CPI)以寻找通胀
迹象。
    
    欧元兑美元      升至日高1.237美元，升0.65%，因全球股市反弹鼓
励交易商沽出美元，小心翼翼重投较高风险资产。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)
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