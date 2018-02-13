更新版 1-《全球汇市》美元延续跌势，日圆触及五个月高位

(新增文末收盘表格) 路透纽约2月13日 - 日圆周二升至五个月高位，受美元普跌以及对日本央行可能接近撤 走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。 日圆兑美元 本月升1.5%，得益于上周股市大跌时投资人涌入被认为是较安全的货 币。 不过本周尽管风险意愿抬头，但投资人仍卖出美元，买入日圆。美元兑一篮子六种货币 下挫逾0.5%，至89.61日低，回吐了上周的部分升幅。上周美元指数的表现为2016年 来最佳。 “许多市场人士预计日圆将走强，因日本央行货币政策的扭转还未被消化。”德国商业 银行分析师Ulrich Leuchtmann称。 这有助于解释日圆的走势，尽管对日本央行是否将跟随其他央行，在短期内逐步结束宽 松货币政策时代尚未达成共识。 “对这一观点我并不买账，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle称，“上周五我们 看到日本央行总裁黑田东彦将续任五年的消息，这暗示我们，政策将一如既往，”Doyle还 表示。 Chapdelaine FX外汇部门主管Douglas Borthwick给周二美元/日圆的走势提出了一个不 同的解释：“日经新闻昨日报导日本有一个改变规则的想法，希望减少外汇投资人使用的杠 杆。” “这一消息可能是日本政府在警告散户，不要再一边倒的押注美元/日圆。”Borthwick 称。 如果日本投资人被迫减少所持杠杆，他们将不得不抛售美元、买入日圆，从而压低了美 元/日圆。 日圆兑美元一度大涨1.1%，报107.4日圆，接近9月触及的高位107.32日圆。如果日圆突 破该水准，将触及2016年底来最高。 通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。 投资人将密切关注周三美国公布的消费者物价指数(CPI)以寻找通胀迹象。 欧元兑美元 升至日高1.237美元，升0.65%，因全球股市反弹鼓励交易商沽出美元 ，小心翼翼重投较高风险资产。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2350 1.2291 +0.48 +2.95 1.1996 美元/日圆 107.82 108.64 -0.75 -4.30 112.67 欧元/日圆 133.17 133.54 -0.28 -1.49 135.18 美元/瑞郎 0.9346 0.9390 -0.47 -4.07 0.9743 英镑/美元 1.3890 1.3835 +0.40 +2.80 1.3512 美元/加元 1.2591 1.2573 +0.14 +0.11 1.2577 美元/离岸人民币 6.3323 6.3222 +0.16 -2.77 6.5125 澳元/美元 0.7859 0.7858 +0.01 +0.74 0.7801 欧元/瑞郎 1.1547 1.1543 +0.03 -1.21 1.1689 欧元/英镑 0.8889 0.8881 +0.09 +0.07 0.8883 新西兰元/美元 0.7272 0.7262 +0.14 +2.62 0.7086 美元/挪威克朗 7.8702 7.9120 -0.53 -4.10 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7248 9.7257 -0.01 -1.26 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0261 8.0629 -0.46 -2.14 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9152 9.9120 +0.03 +0.77 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)