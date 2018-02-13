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February 13, 2018 / 10:12 PM / 更新于 14 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元延续跌势，日圆触及五个月高位

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月13日 - 日圆周二升至五个月高位，受美元普跌以及对日本央行可能接近撤
走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。
    
    日圆兑美元      本月升1.5%，得益于上周股市大跌时投资人涌入被认为是较安全的货
币。
    
    不过本周尽管风险意愿抬头，但投资人仍卖出美元，买入日圆。美元兑一篮子六种货币
      下挫逾0.5%，至89.61日低，回吐了上周的部分升幅。上周美元指数的表现为2016年
来最佳。
    
    “许多市场人士预计日圆将走强，因日本央行货币政策的扭转还未被消化。”德国商业
银行分析师Ulrich Leuchtmann称。
    
    这有助于解释日圆的走势，尽管对日本央行是否将跟随其他央行，在短期内逐步结束宽
松货币政策时代尚未达成共识。
    
    “对这一观点我并不买账，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle称，“上周五我们
看到日本央行总裁黑田东彦将续任五年的消息，这暗示我们，政策将一如既往，”Doyle还
表示。
    
    Chapdelaine FX外汇部门主管Douglas Borthwick给周二美元/日圆的走势提出了一个不
同的解释：“日经新闻昨日报导日本有一个改变规则的想法，希望减少外汇投资人使用的杠
杆。”
    
    “这一消息可能是日本政府在警告散户，不要再一边倒的押注美元/日圆。”Borthwick
称。
    
    如果日本投资人被迫减少所持杠杆，他们将不得不抛售美元、买入日圆，从而压低了美
元/日圆。
    
    日圆兑美元一度大涨1.1%，报107.4日圆，接近9月触及的高位107.32日圆。如果日圆突
破该水准，将触及2016年底来最高。
    
    通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。
    
    投资人将密切关注周三美国公布的消费者物价指数(CPI)以寻找通胀迹象。
    
    欧元兑美元      升至日高1.237美元，升0.65%，因全球股市反弹鼓励交易商沽出美元
，小心翼翼重投较高风险资产。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价 
    欧元/美元                   1.2350   1.2291   +0.48   +2.95   1.1996
    美元/日圆                   107.82   108.64   -0.75   -4.30   112.67
    欧元/日圆                   133.17   133.54   -0.28   -1.49   135.18
    美元/瑞郎                   0.9346   0.9390   -0.47   -4.07   0.9743
    英镑/美元                   1.3890   1.3835   +0.40   +2.80   1.3512
    美元/加元                   1.2591   1.2573   +0.14   +0.11   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3323   6.3222   +0.16   -2.77   6.5125
    澳元/美元                   0.7859   0.7858   +0.01   +0.74   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1547   1.1543   +0.03   -1.21   1.1689
    欧元/英镑                   0.8889   0.8881   +0.09   +0.07   0.8883
    新西兰元/美元               0.7272   0.7262   +0.14   +2.62   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8702   7.9120   -0.53   -4.10   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.7248   9.7257   -0.01   -1.26   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0261   8.0629   -0.46   -2.14   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9152   9.9120   +0.03   +0.77   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/徐文焰; 审校 利棣儿/龚芳)
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