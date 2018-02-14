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February 14, 2018 / 3:18 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元/日圆跌至15个月低点，美通胀数据出炉前投资者不安

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆下跌，因日股下跌，冒险意愿恶化
    * 市场静待美国通胀数据出炉，为短线走势提供线索

    路透东京2月14日 - 美元兑日圆周三下滑至15个月低点，在美国今日稍晚关键的通胀数据出炉前，投资者仍心有不安，凸显近期股市剧烈波动后冒险情绪仍脆弱。
    
    美元兑日圆      跌0.7%报107.050，为2016年11月以来最低，日股下跌刺激了对日圆的避险买需。

    美国股市继上周大跌之后，周二连续第三日上涨，美元兑日圆隔夜也因此获得短暂喘息。但随着周三早盘日经指数       回吐涨幅并下跌，美元/日圆再度走软。
    
    近期市场关注的焦点是，美元/日圆跌破107.320这个关键技术水准之后，将会跌到什么地步。
    
    “追随趋势的宏观基金预计日圆会进一步升值。目前没有新的因素，但对投机客而言，任何利好日圆的因素都受到欢迎，哪怕是事后才觉悟到。”大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    关于日本央行最终会追随美联储和欧洲央行(ECB)走上货币政策正常化道路的预期，帮助提振日圆，尽管日本央行重申打算坚持超宽松政策立场。

    “很多追随趋势型投资者设想了一个情境，认为日本央行会照着一个货币政策正常化周期前进，”FPG证券社长深谷幸司表示。

    “然而，守着这种情境设定并推动日圆走高，会让日本央行反而更加坚决维持宽松政策、避免日圆升值、保护国内股市。”

    近期风险资产市场剧烈震荡，成为汇市走势的一个关键推动因素。投资者目前静候1330GMT公布的美国1月通胀数据，数据表现可能挫伤股市脆弱的反弹之势，也可能为股市进一步上扬扫清障碍。

    受通胀担忧推动，美国公债收益率升至四年高点后，美股从1月末触及的纪录高点回落。
    
    预计经季节调整的美国1月份通胀率为0.3%，去年12月为0.1%。
    
    美元兑日圆下跌之际，美元兑其它主要货币亦普遍走贬。
    
    尽管美元指数于1月跌至三年低位，但本月初全球市场动荡之际，美元仍吸引市场需求。
    
    美国诉诸弱势美元策略的前景，加上其他国家货币政策正常化等因素，均令美元承压。

    美元指数      下跌0.3%至89.447，隔夜下挫近0.6%。
    
    欧元兑美元      延续隔夜涨势，现涨0.3%至1.2384美元。
    
    新西兰元兑美元        涨0.75%至0.7329美元，此前公布的新西兰央行季度调查报告显示，企业经理人
预测年通胀率未来两年将平均为2.11%，高于前一次调查中的2.02%。
    
    澳元兑美元        上涨0.25%，至0.7880美元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2382  1.2350  +0.26  +3.22  1.1996
    美元/日圆                   107.12  107.82  -0.65  -4.93  112.67
    欧元/日圆                   132.63  133.17  -0.41  -1.89  135.18
    美元/瑞郎                   0.9323  0.9346  -0.25  -4.31  0.9743
    英镑/美元                   1.3907  1.3890  +0.12  +2.92  1.3512
    美元/加元                   1.2566  1.2591  -0.20  -0.09  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3329  6.3323  +0.01  -2.76  6.5125
    澳元/美元                   0.7880  0.7859  +0.27  +1.01  0.7801
    新西兰元/美元               0.7320  0.7272  +0.66  +3.30  0.7086
    澳元/日圆                   84.420  84.740  -0.38  -3.95  87.890
    新西兰元/日圆               78.440  78.410  +0.04  -1.75  79.840
    英镑/日圆                   148.96  149.78  -0.55  -2.07  152.11
    澳元/新西兰元               1.0762  1.0802  -0.37  -2.23  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李爽/张涛/王灿/龚芳/许娜；审校 高琦/于春红/蔡美珍/孙茉莉/杜明霞)
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