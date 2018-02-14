《全球汇市》美元/日圆跌至15个月低点，美通胀数据出炉前投资者不安

* 美元兑日圆下跌，因日股下跌，冒险意愿恶化 * 市场静待美国通胀数据出炉，为短线走势提供线索 路透东京2月14日 - 美元兑日圆周三下滑至15个月低点，在美国今日稍晚关键的通胀数据出炉前，投资者仍心有不安，凸显近期股市剧烈波动后冒险情绪仍脆弱。 美元兑日圆 跌0.7%报107.050，为2016年11月以来最低，日股下跌刺激了对日圆的避险买需。 美国股市继上周大跌之后，周二连续第三日上涨，美元兑日圆隔夜也因此获得短暂喘息。但随着周三早盘日经指数 回吐涨幅并下跌，美元/日圆再度走软。 近期市场关注的焦点是，美元/日圆跌破107.320这个关键技术水准之后，将会跌到什么地步。 “追随趋势的宏观基金预计日圆会进一步升值。目前没有新的因素，但对投机客而言，任何利好日圆的因素都受到欢迎，哪怕是事后才觉悟到。”大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 关于日本央行最终会追随美联储和欧洲央行(ECB)走上货币政策正常化道路的预期，帮助提振日圆，尽管日本央行重申打算坚持超宽松政策立场。 “很多追随趋势型投资者设想了一个情境，认为日本央行会照着一个货币政策正常化周期前进，”FPG证券社长深谷幸司表示。 “然而，守着这种情境设定并推动日圆走高，会让日本央行反而更加坚决维持宽松政策、避免日圆升值、保护国内股市。” 近期风险资产市场剧烈震荡，成为汇市走势的一个关键推动因素。投资者目前静候1330GMT公布的美国1月通胀数据，数据表现可能挫伤股市脆弱的反弹之势，也可能为股市进一步上扬扫清障碍。 受通胀担忧推动，美国公债收益率升至四年高点后，美股从1月末触及的纪录高点回落。 预计经季节调整的美国1月份通胀率为0.3%，去年12月为0.1%。 美元兑日圆下跌之际，美元兑其它主要货币亦普遍走贬。 尽管美元指数于1月跌至三年低位，但本月初全球市场动荡之际，美元仍吸引市场需求。 美国诉诸弱势美元策略的前景，加上其他国家货币政策正常化等因素，均令美元承压。 美元指数 下跌0.3%至89.447，隔夜下挫近0.6%。 欧元兑美元 延续隔夜涨势，现涨0.3%至1.2384美元。 新西兰元兑美元 涨0.75%至0.7329美元，此前公布的新西兰央行季度调查报告显示，企业经理人 预测年通胀率未来两年将平均为2.11%，高于前一次调查中的2.02%。 澳元兑美元 上涨0.25%，至0.7880美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2382 1.2350 +0.26 +3.22 1.1996 美元/日圆 107.12 107.82 -0.65 -4.93 112.67 欧元/日圆 132.63 133.17 -0.41 -1.89 135.18 美元/瑞郎 0.9323 0.9346 -0.25 -4.31 0.9743 英镑/美元 1.3907 1.3890 +0.12 +2.92 1.3512 美元/加元 1.2566 1.2591 -0.20 -0.09 1.2577 美元/离岸人民币 6.3329 6.3323 +0.01 -2.76 6.5125 澳元/美元 0.7880 0.7859 +0.27 +1.01 0.7801 新西兰元/美元 0.7320 0.7272 +0.66 +3.30 0.7086 澳元/日圆 84.420 84.740 -0.38 -3.95 87.890 新西兰元/日圆 78.440 78.410 +0.04 -1.75 79.840 英镑/日圆 148.96 149.78 -0.55 -2.07 152.11 澳元/新西兰元 1.0762 1.0802 -0.37 -2.23 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/张涛/王灿/龚芳/许娜；审校 高琦/于春红/蔡美珍/孙茉莉/杜明霞)