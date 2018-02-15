《全球汇市》美元全线走软，兑日圆触及15个月低点

* 美元兑日圆触及15个月低点

* 10年期美债收益率一度创四年高位

* 投资人担心美国预算和经常账赤字

路透纽约2月15日 - 美元周四全线走软，兑日圆触及15个月新低，因对美元的负面人气盖过了10年期公债收益率升至四年高位的影响。

分析师对美元全面下挫给出了不同的解释，但多数分析师都认为这是长期趋势。今日美国10年期公债收益率逼近3%，美股和商品价格都上涨。

“汇市炒作的题材随时都在变换，目前的题材是全球经济成长，而以历史经验看，全球经济成长强劲压低美元，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。

美元在向全球经济成长注资上扮演了关键角色。当企业借入美元，为美国以外的投资注资时，美元的供应增加。随着资金投入，主要的外汇交易就是以美元兑换称当地货币。增加的供应以及之后的兑换压低美元。

在数据显示，美国1月通胀强于预期后，美元周三一度跳升，因该数据提升了美联储可能今年加息四次的预期。

但美元指数之后迅速转跌，最终录得三周最差单日表现。周四该指数延续跌势，触及三周低点88.546。

周四报告显示，美国1月生产者物价加速上升，进一步证明通胀上涨，但数据对美元没有重大影响。

一些分析师暗示，对美国财赤增加的担忧是美元走软的另一原因。

美元兑日圆一度下挫0.9%，报106.03日圆，为2016年11月来最低。

欧元兑美元两周来首次升穿1.251美元，较周三收盘高约0.5%，纽约尾盘报1.250美元。(完) (编译 李军；审校 母红)