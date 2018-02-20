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February 20, 2018 / 10:27 PM / 更新于 6 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元从三年低位继续回升，因美债收益率上涨

2 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 美元指数触及六日高位
    * 美债标售被看做是对投资者胃纳的测试

    路透纽约2月20日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至六日高位，延续从上周触及的三年
低位反弹的走势，受助于美债收益率上涨，一些交易员减少对看空美元的过度押注。
    
    美元指数      升0.69%，报89.713，势将录得近两周来最大单日涨幅。
    
    “我认为，现在我们看见的仅是少量的(对其它货币的)获利了结，和少量的低吸买盘，
”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner称。
    
    “我不愿意说在这个节骨眼上人气发生了实质性的转变，”他说，“在某种程度上的确
存在根深蒂固的对美元不利的趋势。”
    
    最近几个月美元遭抛售，因担心特朗普政府近期通过的减税和大规模政府支出计划可能
导致赤字增加。
    
    美国升息的任何积极影响都被一连串的利空因素所抵消，这些因素包括对美国政府奉行
弱势美元战略的担忧。
    
    外汇市场交易员也关注本周的大规模公债标售，以寻找国际投资者对美国资产胃纳的线
索。
    
    周二，部分美国短期公债收益率升至逾九年最高水平，当日财政部在债市筹集1,790亿
美元的资金用于开支和偿还债务。
    
    “很显然，一到两次标售不一定会形成某种趋势，但如果我们开始看见外国投资者对美
国资产的需求在下降的更明显趋势，这绝对是部分导致美元疲弱的核心因素，”Esiner称。
    
    美元兑日圆涨0.63%　，欧元兑美元降0.58%。
    
    英镑兑美元周二反弹，兑欧元上涨，此前媒体报导称，欧洲议会可能会呼吁欧盟向英国
提供单一市场准入“特权”。
    
    在卢森堡交易所交易的比特币触及逾三周高位，升4.7%，报11,699.26美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.2336   1.2407   -0.57   +2.83   1.1996
    美元/日圆                   107.31   106.59   +0.68   -4.76   112.67
    欧元/日圆                   132.40   132.23   +0.13   -2.06   135.18
    美元/瑞郎                   0.9360   0.9289   +0.76   -3.93   0.9743
    英镑/美元                   1.3994   1.4003   -0.06   +3.57   1.3512
    美元/加元                   1.2644   1.2558   +0.68   +0.53   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3404   6.3054   +0.56   -2.64   6.5125
    澳元/美元                   0.7881   0.7911   -0.38   +1.03   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1548   1.1524   +0.21   -1.21   1.1689
    欧元/英镑                   0.8814   0.8861   -0.53   -0.78   0.8883
    新西兰元/美元               0.7346   0.7370   -0.33   +3.67   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8404   7.7774   +0.81   -4.47   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6733   9.6515   +0.23   -1.78   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0947   7.9799   +1.44   -1.30   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9912   9.9086   +0.83   +1.55   9.8391 (完) (编译 刘静/张荻；审校 母红/龚芳)
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