更新版 1-《全球汇市》美元从三年低位继续回升，因美债收益率上涨

(新增文末表格) * 美元指数触及六日高位 * 美债标售被看做是对投资者胃纳的测试 路透纽约2月20日 - 美元兑一篮子主要货币周二升至六日高位，延续从上周触及的三年 低位反弹的走势，受助于美债收益率上涨，一些交易员减少对看空美元的过度押注。 美元指数 升0.69%，报89.713，势将录得近两周来最大单日涨幅。 “我认为，现在我们看见的仅是少量的(对其它货币的)获利了结，和少量的低吸买盘， ”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner称。 “我不愿意说在这个节骨眼上人气发生了实质性的转变，”他说，“在某种程度上的确 存在根深蒂固的对美元不利的趋势。” 最近几个月美元遭抛售，因担心特朗普政府近期通过的减税和大规模政府支出计划可能 导致赤字增加。 美国升息的任何积极影响都被一连串的利空因素所抵消，这些因素包括对美国政府奉行 弱势美元战略的担忧。 外汇市场交易员也关注本周的大规模公债标售，以寻找国际投资者对美国资产胃纳的线 索。 周二，部分美国短期公债收益率升至逾九年最高水平，当日财政部在债市筹集1,790亿 美元的资金用于开支和偿还债务。 “很显然，一到两次标售不一定会形成某种趋势，但如果我们开始看见外国投资者对美 国资产的需求在下降的更明显趋势，这绝对是部分导致美元疲弱的核心因素，”Esiner称。 美元兑日圆涨0.63% ，欧元兑美元降0.58%。 英镑兑美元周二反弹，兑欧元上涨，此前媒体报导称，欧洲议会可能会呼吁欧盟向英国 提供单一市场准入“特权”。 在卢森堡交易所交易的比特币触及逾三周高位，升4.7%，报11,699.26美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2336 1.2407 -0.57 +2.83 1.1996 美元/日圆 107.31 106.59 +0.68 -4.76 112.67 欧元/日圆 132.40 132.23 +0.13 -2.06 135.18 美元/瑞郎 0.9360 0.9289 +0.76 -3.93 0.9743 英镑/美元 1.3994 1.4003 -0.06 +3.57 1.3512 美元/加元 1.2644 1.2558 +0.68 +0.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.3404 6.3054 +0.56 -2.64 6.5125 澳元/美元 0.7881 0.7911 -0.38 +1.03 0.7801 欧元/瑞郎 1.1548 1.1524 +0.21 -1.21 1.1689 欧元/英镑 0.8814 0.8861 -0.53 -0.78 0.8883 新西兰元/美元 0.7346 0.7370 -0.33 +3.67 0.7086 美元/挪威克朗 7.8404 7.7774 +0.81 -4.47 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6733 9.6515 +0.23 -1.78 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0947 7.9799 +1.44 -1.30 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9912 9.9086 +0.83 +1.55 9.8391 (完) (编译 刘静/张荻；审校 母红/龚芳)