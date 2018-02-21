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February 21, 2018 / 1:27 AM / a day ago

《全球汇市》美元从三年低点反弹后企稳，关注美联储会议记录

3 分钟阅读

    * 美元指数企稳，之前从三年低点反弹
    * 关注美联储会议记录和美国公债发行
    * 美元/日圆在近来下跌后可能进行盘整--交易员

    路透新加坡2月21日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，之前从上周所及三年低点反弹，因交易员削减部分美元空仓。
    
    美元指数      最新报89.686，较周五所及三年低点88.251上涨1.6%。

    美元兑日圆      小涨0.1%至107.41日圆，此前自周五所及15个月低位105.545日圆反弹。
    
    市场人士将过去几日美元反弹归因于空头回补，此前投机性交易推动美元逼近105日圆。
    
    “我认为，这主要是仓位整理，”Saxo Markets的亚太销售交易部主管Tareck Horchani称。
    
    Horchani还表示，美元兑日圆可能将在近期下跌后盘整，短期内或许有一定的上涨空间。

    他表示， 一些市场人士近来买进美元/日圆卖权为美元疲弱做好准备，市场如今对美元下档风险似乎已有万全准备。
    
    日经援引日本财务省财务官浅川雅嗣谈话的报导称，日圆近来走势属于单边波动。但日圆对其谈话反应冷淡。
    
    近几个月美元兑日圆和其他主要货币走弱，美国升息的利多刺激不敌一连串的偏空因素，其中包括担心美国可能会追求弱势美元政策。
    
    有关美国预算赤字的疑虑升高，一些人称在政府大举支出及大幅降税下，2019年美国预算赤字可能膨胀至逾1万亿美元，这样的担忧亦打压美元。

    欧元      守稳在1.2340美元，已从上周五所及三年高位1.2556回落。
    
    周三稍晚，投资者焦点将转向美联储1月底会议的会议纪录。
    
    Saxo Market的Horchani说，如果会议纪录基调偏向鹰派，市场将消化美国升息速度将加快的可能性，从而提振美元进一步上涨。
    
    “新兴市场的仓位相当强劲且庞大。我们可能见到美元兑新兴市场货币出现较大涨势，”Horchani说。  

    交易员亦关注本周美国政府大规模发债，以便从中了解国际投资者对美国资产的兴趣。
    
    美国政府部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债，
为政府支出和偿债融资。            
    
    周二标债规模占本周总计2,580亿美元巨量公债供应的一多半，财政部周三还将发售350
亿美元五年期公债，周四发售290亿美元七年期公债。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2336  1.2336  +0.00  +2.83  1.1996
    美元/日圆                   107.53  107.31  +0.21  -4.56  112.67
    欧元/日圆                   132.66  132.40  +0.20  -1.86  135.18
    美元/瑞郎                   0.9363  0.9360  +0.03  -3.90  0.9743
    英镑/美元                   1.3998  1.3994  +0.03  +3.60  1.3512
    美元/加元                   1.2644  1.2644  +0.00  +0.53  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3361  6.3404  -0.07  -2.71  6.5125
    澳元/美元                   0.7874  0.7881  -0.09  +0.94  0.7801
    新西兰元/美元               0.7342  0.7346  -0.05  +3.61  0.7086
    澳元/日圆                   84.660  84.590  +0.08  -3.68  87.890
    新西兰元/日圆               78.960  78.850  +0.14  -1.10  79.840
    英镑/日圆                   150.52  150.19  +0.22  -1.05  152.11
    澳元/新西兰元               1.0720  1.0728  -0.07  -2.61  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/许娜/戴素萍/李婷仪/杜明霞；审校 王丽鑫/王颖/李婷仪/龚芳/郑茵)
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