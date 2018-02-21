《全球汇市》美元从三年低点反弹后企稳，关注美联储会议记录

* 美元指数企稳，之前从三年低点反弹 * 关注美联储会议记录和美国公债发行 * 美元/日圆在近来下跌后可能进行盘整--交易员 路透新加坡2月21日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，之前从上周所及三年低点反弹，因交易员削减部分美元空仓。 美元指数 最新报89.686，较周五所及三年低点88.251上涨1.6%。 美元兑日圆 小涨0.1%至107.41日圆，此前自周五所及15个月低位105.545日圆反弹。 市场人士将过去几日美元反弹归因于空头回补，此前投机性交易推动美元逼近105日圆。 “我认为，这主要是仓位整理，”Saxo Markets的亚太销售交易部主管Tareck Horchani称。 Horchani还表示，美元兑日圆可能将在近期下跌后盘整，短期内或许有一定的上涨空间。 他表示， 一些市场人士近来买进美元/日圆卖权为美元疲弱做好准备，市场如今对美元下档风险似乎已有万全准备。 日经援引日本财务省财务官浅川雅嗣谈话的报导称，日圆近来走势属于单边波动。但日圆对其谈话反应冷淡。 近几个月美元兑日圆和其他主要货币走弱，美国升息的利多刺激不敌一连串的偏空因素，其中包括担心美国可能会追求弱势美元政策。 有关美国预算赤字的疑虑升高，一些人称在政府大举支出及大幅降税下，2019年美国预算赤字可能膨胀至逾1万亿美元，这样的担忧亦打压美元。 欧元 守稳在1.2340美元，已从上周五所及三年高位1.2556回落。 周三稍晚，投资者焦点将转向美联储1月底会议的会议纪录。 Saxo Market的Horchani说，如果会议纪录基调偏向鹰派，市场将消化美国升息速度将加快的可能性，从而提振美元进一步上涨。 “新兴市场的仓位相当强劲且庞大。我们可能见到美元兑新兴市场货币出现较大涨势，”Horchani说。 交易员亦关注本周美国政府大规模发债，以便从中了解国际投资者对美国资产的兴趣。 美国政府部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债， 为政府支出和偿债融资。 周二标债规模占本周总计2,580亿美元巨量公债供应的一多半，财政部周三还将发售350 亿美元五年期公债，周四发售290亿美元七年期公债。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2336 1.2336 +0.00 +2.83 1.1996 美元/日圆 107.53 107.31 +0.21 -4.56 112.67 欧元/日圆 132.66 132.40 +0.20 -1.86 135.18 美元/瑞郎 0.9363 0.9360 +0.03 -3.90 0.9743 英镑/美元 1.3998 1.3994 +0.03 +3.60 1.3512 美元/加元 1.2644 1.2644 +0.00 +0.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.3361 6.3404 -0.07 -2.71 6.5125 澳元/美元 0.7874 0.7881 -0.09 +0.94 0.7801 新西兰元/美元 0.7342 0.7346 -0.05 +3.61 0.7086 澳元/日圆 84.660 84.590 +0.08 -3.68 87.890 新西兰元/日圆 78.960 78.850 +0.14 -1.10 79.840 英镑/日圆 150.52 150.19 +0.22 -1.05 152.11 澳元/新西兰元 1.0720 1.0728 -0.07 -2.61 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/许娜/戴素萍/李婷仪/杜明霞；审校 王丽鑫/王颖/李婷仪/龚芳/郑茵)