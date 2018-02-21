《全球汇市》美元上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点

* 欧元下跌，PMI数据弱于预期

* 美联储在3月升息正轨上

路透纽约2月21日 - 美元周三升至逾一周高位，延续了上周以来的反弹势头，受短期美债收益率上涨推动，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。

美元指数纽约尾盘升0.37%，报90.046，稍早高见90.134。

会议记录中对通胀的基调更加乐观，提振了升息预期，美国短期利率期货走势继续反映出美联储今年将升息三次的坚定预期。

“(会议记录)显示，官员仍牢牢地处于3月升息轨道上，”Capital Economics首席经济学家Paul Ashworth在报告中写道。

会议记录发布后，美元指数先是跌至盘中低位，但很快回升。

“会议记录最初被解读为没预期地那么鹰派，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner称。

“但值得注意的是，自从上次美联储会议以来，我们看见政府已经批准了扩张性很强的预算，1月就业报告中的薪资增长高于预期，1月消费者物价指数也高于预期，”Esiner称。

“所以，尽管会议记录不一定反映出这些数据，我认为美联储可能现在比1月开会时更鹰派。”

两年期公债收益率报2.270%，稍早触及逾九年高位的2.282%。

“隔夜短期公债收益率大幅走高，达到雷曼兄弟危机时的水平，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli称，“收益率走高有利于美元。”

欧元下跌，此前欧元区2月采购经理人初步调查显示，继1月创逾10年来最快增速后，2月增速下降。

美元疲弱及之后在近期的反弹驱动欧元走势，但投资者仍看多欧元，因预期欧洲央行将很快开始缩减资产负债表。

英镑兑美元下跌0.53%，此前发布的数据显示，去年第四季英国失业率意外上升，为近两年来失业率首见。(完) (编译 刘静；审校 李军)