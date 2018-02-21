更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点

(新增文末表格) * 欧元下跌，PMI数据弱于预期 * 美联储在3月升息正轨上 路透纽约2月21日 - 美元周三升至逾一周高位，延续了上周以来的反弹势头，受短期美债收益率上涨推动 ，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强 。 美元指数 纽约尾盘升0.37%，报90.046，稍早高见90.134。 会议记录中对通胀的基调更加乐观，提振了升息预期，美国短期利率期货走势继续反映出美联储今年将升 息三次的坚定预期。 “(会议记录)显示，官员仍牢牢地处于3月升息轨道上，”Capital Economics首席经济学家Paul Ashwort h在报告中写道。 会议记录发布后，美元指数先是跌至盘中低位，但很快回升。 “会议记录最初被解读为没预期地那么鹰派，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Es iner称。 “但值得注意的是，自从上次美联储会议以来，我们看见政府已经批准了扩张性很强的预算，1月就业报 告中的薪资增长高于预期，1月消费者物价指数也高于预期，”Esiner称。 “所以，尽管会议记录不一定反映出这些数据，我认为美联储可能现在比1月开会时更鹰派。” 两年期公债收益率 报2.270%，稍早触及逾九年高位的2.282%。 “隔夜短期公债收益率大幅走高，达到雷曼兄弟危机时的水平，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli称，“ 收益率走高有利于美元。” 欧元 下跌，此前欧元区2月采购经理人初步调查显示，继1月创逾10年来最快增速后，2月增速下降 。 美元疲弱及之后在近期的反弹，驱动欧元走势，但投资者仍看多欧元，因预期欧洲央行将很快开始缩减资 产负债表。 英镑兑美元下跌0.53%，此前发布的数据显示，去年第四季英国失业率意外上升，为近两年来失业率首见 。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2282 1.2336 -0.44 +2.38 1.1996 美元/日圆 107.76 107.31 +0.42 -4.36 112.67 欧元/日圆 132.37 132.40 -0.02 -2.08 135.18 美元/瑞郎 0.9388 0.9360 +0.30 -3.64 0.9743 英镑/美元 1.3917 1.3994 -0.55 +3.00 1.3512 美元/加元 1.2701 1.2644 +0.45 +0.99 1.2577 美元/离岸人民币 6.3358 6.3404 -0.07 -2.71 6.5125 澳元/美元 0.7803 0.7881 -0.99 +0.03 0.7801 欧元/瑞郎 1.1532 1.1548 -0.14 -1.34 1.1689 欧元/英镑 0.8827 0.8814 +0.15 -0.63 0.8883 新西兰元/美元 0.7318 0.7346 -0.38 +3.27 0.7086 美元/挪威克朗 7.8655 7.8404 +0.32 -4.16 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6609 9.6733 -0.13 -1.91 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1147 8.0947 +0.25 -1.06 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9731 9.9912 -0.18 +1.36 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静/张荻；审校 李军/龚芳)