FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#路透调查
#半岛局势
#比特币
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 21, 2018 / 11:24 PM / 更新于 11 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点

3 分钟阅读

 (新增文末表格)
    * 欧元下跌，PMI数据弱于预期
    * 美联储在3月升息正轨上

    路透纽约2月21日 - 美元周三升至逾一周高位，延续了上周以来的反弹势头，受短期美债收益率上涨推动
，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强
。
    
    美元指数      纽约尾盘升0.37%，报90.046，稍早高见90.134。
    
    会议记录中对通胀的基调更加乐观，提振了升息预期，美国短期利率期货走势继续反映出美联储今年将升
息三次的坚定预期。
    
    “(会议记录)显示，官员仍牢牢地处于3月升息轨道上，”Capital Economics首席经济学家Paul Ashwort
h在报告中写道。
    
    会议记录发布后，美元指数先是跌至盘中低位，但很快回升。
    
    “会议记录最初被解读为没预期地那么鹰派，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Es
iner称。
    
    “但值得注意的是，自从上次美联储会议以来，我们看见政府已经批准了扩张性很强的预算，1月就业报
告中的薪资增长高于预期，1月消费者物价指数也高于预期，”Esiner称。
    
    “所以，尽管会议记录不一定反映出这些数据，我认为美联储可能现在比1月开会时更鹰派。”
    
    两年期公债收益率          报2.270%，稍早触及逾九年高位的2.282%。
    
   “隔夜短期公债收益率大幅走高，达到雷曼兄弟危机时的水平，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli称，“
收益率走高有利于美元。”
    
    欧元      下跌，此前欧元区2月采购经理人初步调查显示，继1月创逾10年来最快增速后，2月增速下降
。
    
    美元疲弱及之后在近期的反弹，驱动欧元走势，但投资者仍看多欧元，因预期欧洲央行将很快开始缩减资
产负债表。
    
    英镑兑美元下跌0.53%，此前发布的数据显示，去年第四季英国失业率意外上升，为近两年来失业率首见
。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价    
    欧元/美元                   1.2282   1.2336   -0.44   +2.38   1.1996
    美元/日圆                   107.76   107.31   +0.42   -4.36   112.67
    欧元/日圆                   132.37   132.40   -0.02   -2.08   135.18
    美元/瑞郎                   0.9388   0.9360   +0.30   -3.64   0.9743
    英镑/美元                   1.3917   1.3994   -0.55   +3.00   1.3512
    美元/加元                   1.2701   1.2644   +0.45   +0.99   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3358   6.3404   -0.07   -2.71   6.5125
    澳元/美元                   0.7803   0.7881   -0.99   +0.03   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1532   1.1548   -0.14   -1.34   1.1689
    欧元/英镑                   0.8827   0.8814   +0.15   -0.63   0.8883
    新西兰元/美元               0.7318   0.7346   -0.38   +3.27   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8655   7.8404   +0.32   -4.16   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6609   9.6733   -0.13   -1.91   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1147   8.0947   +0.25   -1.06   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9731   9.9912   -0.18   +1.36   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静/张荻；审校 李军/龚芳)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below