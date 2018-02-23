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February 23, 2018 / 1:05 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元走势低迷，美债收益率下滑致使美元涨势消退

3 分钟阅读

    * 美元下滑，此前弹离三年低点的涨势消退
    * 美元指数周线仍可望上涨0.7%
    * 日本1月通胀增幅平稳，日圆反应不大

    路透东京2月23日 - 美元周五普遍表现低迷，本周展开的反弹势头消退，因美债收益率(殖利率)跌离近期高位。
    
    美元指数      近持平于89.815。

    该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，随后涨势趋疲。本周有可能收高0.7%。
    
    “过去几天美元一直在涨，随着美国公债寻获一些买盘，长期美债收益率回落，美元应该出现一些卖盘了，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa说。
    
    指标10年期美国公债收益率           最新报2.926%，周三曾升至四年高位2.957%。
    
    欧元      几近持平于1.2327美元，上日涨0.4%。本周迄今欧元跌0.75%，在2月16日曾攀上三年高位1.2556。

    美元兑日圆      持稳于106.825；隔夜下跌近1%，从本周中段所及的略低于108.00的高点回落。
    
    “美债收益率可能是下跌了一些，但有关其近期涨势以及对股市负面影响的担忧仍在，”IG Securities的Ishikawa表示，“在这种情况下，日圆将吸引买需。”
    
    美国股市周四涨跌不一。道琼工业指数      收高0.66%，标准普尔500指数      涨0.1%，纳斯达克指数       收跌0.1%。            
    
    2月16日，美债收益率稳步上涨引发股市震荡，美元兑日圆触及15个月低点105.545。

    数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期平稳增长，表明经济转强尚未
促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远            。日圆对
该数据反应甚微。
    
    周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通
胀目标。
    
    英镑兑美元        小跌至1.3949美元，隔夜上涨0.3%。英镑周线可能下跌约0.5%。
    
    澳元兑美元        跌0.1%至0.7839美元，上日上升0.5%。澳元本周料下跌0.85%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2324  1.2329  -0.04  +2.73  1.1996
    美元/日圆                   106.88  106.74  +0.13  -5.14  112.67
    欧元/日圆                   131.73  131.61  +0.09  -2.55  135.18
    美元/瑞郎                   0.9329  0.9325  +0.04  -4.25  0.9743
    英镑/美元                   1.3954  1.3954  +0.00  +3.27  1.3512
    美元/加元                   1.2712  1.2703  +0.07  +1.07  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3361  6.3333  +0.04  -2.71  6.5125
    澳元/美元                   0.7837  0.7845  -0.10  +0.46  0.7801
    新西兰元/美元               0.7322  0.7338  -0.22  +3.33  0.7086
    澳元/日圆                   83.780  83.750  +0.04  -4.68  87.890
    新西兰元/日圆               78.280  78.350  -0.09  -1.95  79.840
    英镑/日圆                   149.15  148.95  +0.13  -1.95  152.11
    澳元/新西兰元               1.0699  1.0681  +0.17  -2.80  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 龚芳/郑茵/张涛/杜明霞/王丽鑫/王颖/徐文焰)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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