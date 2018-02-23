《全球汇市》美元走势低迷，美债收益率下滑致使美元涨势消退

* 美元下滑，此前弹离三年低点的涨势消退 * 美元指数周线仍可望上涨0.7% * 日本1月通胀增幅平稳，日圆反应不大 路透东京2月23日 - 美元周五普遍表现低迷，本周展开的反弹势头消退，因美债收益率(殖利率)跌离近期高位。 美元指数 近持平于89.815。 该指数上周末曾触及三年低点88.253，周四一度来到10日高点90.235，随后涨势趋疲。本周有可能收高0.7%。 “过去几天美元一直在涨，随着美国公债寻获一些买盘，长期美债收益率回落，美元应该出现一些卖盘了，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa说。 指标10年期美国公债收益率 最新报2.926%，周三曾升至四年高位2.957%。 欧元 几近持平于1.2327美元，上日涨0.4%。本周迄今欧元跌0.75%，在2月16日曾攀上三年高位1.2556。 美元兑日圆 持稳于106.825；隔夜下跌近1%，从本周中段所及的略低于108.00的高点回落。 “美债收益率可能是下跌了一些，但有关其近期涨势以及对股市负面影响的担忧仍在，”IG Securities的Ishikawa表示，“在这种情况下，日圆将吸引买需。” 美国股市周四涨跌不一。道琼工业指数 收高0.66%，标准普尔500指数 涨0.1%，纳斯达克指数 收跌0.1%。 2月16日，美债收益率稳步上涨引发股市震荡，美元兑日圆触及15个月低点105.545。 数据显示，日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期平稳增长，表明经济转强尚未 促使企业提价。这意味着日本央行距离撤出超宽松货币政策仍很遥远 。日圆对 该数据反应甚微。 周五公布的数据显示，1月全国核心CPI较上年同期上升0.9%，仍远低于日本央行2%的通 胀目标。 英镑兑美元 小跌至1.3949美元，隔夜上涨0.3%。英镑周线可能下跌约0.5%。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7839美元，上日上升0.5%。澳元本周料下跌0.85%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2324 1.2329 -0.04 +2.73 1.1996 美元/日圆 106.88 106.74 +0.13 -5.14 112.67 欧元/日圆 131.73 131.61 +0.09 -2.55 135.18 美元/瑞郎 0.9329 0.9325 +0.04 -4.25 0.9743 英镑/美元 1.3954 1.3954 +0.00 +3.27 1.3512 美元/加元 1.2712 1.2703 +0.07 +1.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.3361 6.3333 +0.04 -2.71 6.5125 澳元/美元 0.7837 0.7845 -0.10 +0.46 0.7801 新西兰元/美元 0.7322 0.7338 -0.22 +3.33 0.7086 澳元/日圆 83.780 83.750 +0.04 -4.68 87.890 新西兰元/日圆 78.280 78.350 -0.09 -1.95 79.840 英镑/日圆 149.15 148.95 +0.13 -1.95 152.11 澳元/新西兰元 1.0699 1.0681 +0.17 -2.80 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 龚芳/郑茵/张涛/杜明霞/王丽鑫/王颖/徐文焰)