《全球汇市》欧元攀高，交易商关注政治风险及央行官员谈话

* 欧元上涨，美元受到收益率拖累下跌 * 多位央行官员谈话令市场严阵以待 * 交易商为德国及意大利政局发展预做准备 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月26日 - 欧元周一上涨，因美国公债收益率(殖利率)下滑拖累美元走低，但在多位央行官员发表谈话、以及德国和意大利政局明朗化之前，市场交投清淡。 随着美元自2月16日触及三年低点后的反弹走势消退，欧元 勉力上涨0.3%至1.2328美元。 但相较于在1.25美元上方的近期高点，欧元/美元仍下跌了0.02美元，分析师表示，基于政治面风险，投资人本周对于建立较大部位的心态保守。 意大利周日举行全国选举，而德国的主要政党将针对一项联合执政协议作出决定。 “我们认为市场可能低估了现在的风险，特别是考虑到，如果短期内政治风险持续偏高，顺周期及投资资金流入所推动的欧元涨势可能后继无力的话，”ING一篇报告称。 分析师指出，每周期货数据显示，欧元的净多仓已连续三周下滑。欧洲央行总裁德拉吉周一将出席欧洲议会，本周稍晚公布的欧元区通胀数据，也为欧元交投后市增添紧张元素。 美元指数 下跌0.2%至89.685。上周涨近0.9%，脱离2月16日触及的接近88.25的三年低点。 有关美元跌势过头的看法，再加上美联储1月议息会议的记录相对乐观的基调，上周使美元获得提振。 **鲍威尔证词陈述** 本周关注焦点，是美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔就货币政策和经济形势首次在国会发表的证词陈述。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，10年期美债收益率(殖利率)下跌打压了美元。 10年期美债收益率 周一在亚洲盘微跌至2.866%，继续跌离上周三触及的四年高位2.957%。 “他可能不需要展现任何鸽派的形象。但当股价不稳时，他也没有必要对利率发表特别鹰派的看法，”Okagawa表示。 美元兑日圆 下跌0.1%至106.65日圆，抹去在亚洲盘稍早的部分跌幅。 本周股市开盘表现稳健，暗示投资人的冒险意愿强劲，不过期货数据暗示，外汇投资人从较高的水平削减风险敞口。 根据该数据，风险相关外汇的部位，尤其是英镑和加元的仓位，均下跌。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2328 1.2293 +0.28 +2.77 1.1996 美元/日圆 106.64 106.88 -0.22 -5.35 112.67 欧元/日圆 131.47 131.39 +0.06 -2.74 135.18 美元/瑞郎 0.9340 0.9366 -0.28 -4.14 0.9743 英镑/美元 1.4044 1.3965 +0.57 +3.94 1.3512 美元/加元 1.2630 1.2628 +0.02 +0.42 1.2577 美元/离岸人民币 6.3065 6.3260 -0.31 -3.16 6.5125 澳元/美元 0.7874 0.7842 +0.41 +0.94 0.7801 新西兰元/美元 0.7335 0.7288 +0.64 +3.51 0.7086 欧元/瑞郎 1.1515 1.1515 +0.00 -1.49 1.1689 欧元/英镑 0.8776 0.8799 -0.26 -1.20 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.0252 10.0490 -0.24 +1.89 9.8391 美元/挪威克朗 7.8204 7.8450 -0.31 -4.71 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)