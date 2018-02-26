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February 26, 2018 / 9:10 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》欧元攀高，交易商关注政治风险及央行官员谈话

3 分钟阅读

    * 欧元上涨，美元受到收益率拖累下跌
    * 多位央行官员谈话令市场严阵以待
    * 交易商为德国及意大利政局发展预做准备
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月26日 - 欧元周一上涨，因美国公债收益率(殖利率)下滑拖累美元走低，但在多位央行官员发表谈话、以及德国和意大利政局明朗化之前，市场交投清淡。
    
    随着美元自2月16日触及三年低点后的反弹走势消退，欧元      勉力上涨0.3%至1.2328美元。

    但相较于在1.25美元上方的近期高点，欧元/美元仍下跌了0.02美元，分析师表示，基于政治面风险，投资人本周对于建立较大部位的心态保守。
    
    意大利周日举行全国选举，而德国的主要政党将针对一项联合执政协议作出决定。
    
    “我们认为市场可能低估了现在的风险，特别是考虑到，如果短期内政治风险持续偏高，顺周期及投资资金流入所推动的欧元涨势可能后继无力的话，”ING一篇报告称。
    
    分析师指出，每周期货数据显示，欧元的净多仓已连续三周下滑。欧洲央行总裁德拉吉周一将出席欧洲议会，本周稍晚公布的欧元区通胀数据，也为欧元交投后市增添紧张元素。

    美元指数      下跌0.2%至89.685。上周涨近0.9%，脱离2月16日触及的接近88.25的三年低点。
    
    有关美元跌势过头的看法，再加上美联储1月议息会议的记录相对乐观的基调，上周使美元获得提振。
    
    
    **鲍威尔证词陈述**
    
    本周关注焦点，是美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔就货币政策和经济形势首次在国会发表的证词陈述。
    
    三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，10年期美债收益率(殖利率)下跌打压了美元。
    
    10年期美债收益率           周一在亚洲盘微跌至2.866%，继续跌离上周三触及的四年高位2.957%。

    “他可能不需要展现任何鸽派的形象。但当股价不稳时，他也没有必要对利率发表特别鹰派的看法，”Okagawa表示。
    
    美元兑日圆      下跌0.1%至106.65日圆，抹去在亚洲盘稍早的部分跌幅。
    
    本周股市开盘表现稳健，暗示投资人的冒险意愿强劲，不过期货数据暗示，外汇投资人从较高的水平削减风险敞口。
    
    根据该数据，风险相关外汇的部位，尤其是英镑和加元的仓位，均下跌。

                                              纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2328  1.2293  +0.28  +2.77  1.1996
    美元/日圆                   106.64  106.88  -0.22  -5.35  112.67
    欧元/日圆                   131.47  131.39  +0.06  -2.74  135.18
    美元/瑞郎                   0.9340  0.9366  -0.28  -4.14  0.9743
    英镑/美元                   1.4044  1.3965  +0.57  +3.94  1.3512
    美元/加元                   1.2630  1.2628  +0.02  +0.42  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3065  6.3260  -0.31  -3.16  6.5125
    澳元/美元                   0.7874  0.7842  +0.41  +0.94  0.7801
    新西兰元/美元               0.7335  0.7288  +0.64  +3.51  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1515  1.1515  +0.00  -1.49  1.1689
    欧元/英镑                   0.8776  0.8799  -0.26  -1.20  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.0252 10.0490  -0.24  +1.89  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8204  7.8450  -0.31  -4.71  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
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