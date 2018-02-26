《全球汇市》美元兑多数货币上涨，市场等待美联储新任主席鲍威尔国会首秀

* 鲍威尔国会听证，联储官员讲话令市场保持谨慎 * 交易员为德国和意大利政治局势发展做准备 路透纽约2月26日 - 美元兑欧元以外的大部分货币周一上涨，交投震 荡，本周将出炉一批美国经济数据，还有包括美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)新主席鲍威尔国会作证等一系列事件，可能会决定美元从三年低 位反弹的走势是否能持续。 美联储升息次数可能多于市场最初消化的次数，这一预期在过去几周 支撑美元。 对通胀在停滞了很长时间后上升的担忧，提高了美联储可能在今年和 明年收紧政策程度大于预期的可能性，这提升了美债收益率和美元。 自一周多前美元指数触及三年低位以来，美元已上升1.4%，2月有望 升近1%，1月曾下跌逾3%。 本周的焦点是鲍威尔的国会首秀。鲍威尔将于周二在美国众议院金融 服务委员会做半年度货币政策报告。 “鲍威尔最初的立场不会与叶伦有太多变化，”AxiTrader首席市场 分析师James Hughes称。 “经济仍相当强劲，整体货币政策方面逐渐升息仍是最好的路径。” 纽约午后交易中，美元兑日圆 小升至106.92日圆，美元兑瑞郎 、英镑 和加元 也上涨。 本周，美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业和 个人收入支出数据。 分析师称，因欧洲的政治事件，投资者对在本周大举建仓表示谨慎。 意大利将于周日进行大选，德国主要政党将决定联合政府协议，可能 令梅克尔第三次连任德国总理。 欧元区通胀数据也会给欧元交易增添紧张前景。 周一，欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会称，对欧元区经济保持了乐观 基调。但他称，通胀还没有显现出持续向上调整的令人信服的信号。 纽约尾盘，欧元兑美元 升0.1%，报1.2312美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)