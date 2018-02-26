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February 26, 2018 / 9:27 PM / 更新于 9 hours ago

《全球汇市》美元兑多数货币上涨，市场等待美联储新任主席鲍威尔国会首秀

1 分钟阅读

    * 鲍威尔国会听证，联储官员讲话令市场保持谨慎
    * 交易员为德国和意大利政治局势发展做准备

    路透纽约2月26日 - 美元兑欧元以外的大部分货币周一上涨，交投震
荡，本周将出炉一批美国经济数据，还有包括美国联邦储备理事会(FED/
美联储)新主席鲍威尔国会作证等一系列事件，可能会决定美元从三年低
位反弹的走势是否能持续。
    
    美联储升息次数可能多于市场最初消化的次数，这一预期在过去几周
支撑美元。
    
    对通胀在停滞了很长时间后上升的担忧，提高了美联储可能在今年和
明年收紧政策程度大于预期的可能性，这提升了美债收益率和美元。
    
    自一周多前美元指数触及三年低位以来，美元已上升1.4%，2月有望
升近1%，1月曾下跌逾3%。
    
    本周的焦点是鲍威尔的国会首秀。鲍威尔将于周二在美国众议院金融
服务委员会做半年度货币政策报告。
    
    “鲍威尔最初的立场不会与叶伦有太多变化，”AxiTrader首席市场
分析师James Hughes称。
    
    “经济仍相当强劲，整体货币政策方面逐渐升息仍是最好的路径。”
    
    纽约午后交易中，美元兑日圆      小升至106.92日圆，美元兑瑞郎
      、英镑      和加元      也上涨。
    
    本周，美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业和
个人收入支出数据。
    
    分析师称，因欧洲的政治事件，投资者对在本周大举建仓表示谨慎。
    
    意大利将于周日进行大选，德国主要政党将决定联合政府协议，可能
令梅克尔第三次连任德国总理。
    
    欧元区通胀数据也会给欧元交易增添紧张前景。
    
    周一，欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会称，对欧元区经济保持了乐观
基调。但他称，通胀还没有显现出持续向上调整的令人信服的信号。
    
    纽约尾盘，欧元兑美元      升0.1%，报1.2312美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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