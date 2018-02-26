更新版 1-《全球汇市》美元兑多数货币上涨，市场等待美联储新任主席鲍威尔国会首秀

* 鲍威尔国会听证，联储官员讲话令市场保持谨慎 * 交易员为德国和意大利政治局势发展做准备 (新增文末报价表格) 路透纽约2月26日 - 美元兑欧元以外的大部分货币周一上涨，交投震荡，本周将出炉一批美国经济数据， 还有包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席鲍威尔国会作证等一系列事件，可能会决定美元从三年低位 反弹的走势是否能持续。 美联储升息次数可能多于市场最初消化的次数，这一预期在过去几周支撑美元。 对通胀在停滞了很长时间后上升的担忧，提高了美联储可能在今年和明年收紧政策程度大于预期的可能性 ，这提升了美债收益率和美元。 自一周多前美元指数触及三年低位以来，美元已上升1.4%，2月有望升近1%，此前在1月下跌逾3%。 本周的焦点是鲍威尔的国会首秀。鲍威尔将于周二在美国众议院金融服务委员会做半年度货币政策报告。 “鲍威尔最初的立场不会与叶伦有太多变化，”AxiTrader首席市场分析师James Hughes称。 “经济仍相当强劲，整体货币政策方面逐渐升息仍是最好的路径。” 纽约午后交易中，美元兑日圆 小升至106.92日圆，美元兑瑞郎 、英镑 和加元 也 上涨。 本周，美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业和个人收入支出数据。 分析师称，因欧洲的政治事件，投资者对在本周大举建仓表示谨慎。 意大利将于周日进行大选。另外，德国主要政党将决定联合政府协议，可能令梅克尔第三次连任德国总理 。 欧元区通胀数据也会给欧元交易增添紧张前景。 周一，欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会称，对欧元区经济保持了乐观基调。但他称，通胀还没有显现出持 续向上调整的令人信服的信号。 纽约尾盘，欧元兑美元 升0.1%，报1.2312美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2316 1.2293 +0.19 +2.67 1.1996 美元/日圆 106.92 106.88 +0.04 -5.10 112.67 欧元/日圆 131.70 131.39 +0.24 -2.57 135.18 美元/瑞郎 0.9378 0.9366 +0.13 -3.75 0.9743 英镑/美元 1.3965 1.3965 +0.00 +3.35 1.3512 美元/加元 1.2679 1.2628 +0.40 +0.81 1.2577 美元/离岸人民币 6.2941 6.3260 -0.50 -3.35 6.5125 澳元/美元 0.7854 0.7842 +0.15 +0.68 0.7801 欧元/瑞郎 1.1553 1.1515 +0.33 -1.16 1.1689 欧元/英镑 0.8817 0.8799 +0.20 -0.74 0.8883 新西兰元/美元 0.7302 0.7288 +0.19 +3.05 0.7086 美元/挪威克朗 7.8223 7.8450 -0.29 -4.69 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6338 9.6460 -0.13 -2.18 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1491 8.1729 -0.29 -0.64 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.0398 10.0490 -0.09 +2.04 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 李军)