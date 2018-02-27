《全球汇市》美元触及三周高位，因美联储主席鲍威尔表态带鹰派基调

* 美联储主席鲍威尔的首个国会证词讲话带鹰派基调 * 交易员为德国和意大利政局发展做准备 路透纽约2月27日 - 美元周二触及三周高位，此前美国联邦储备理事 会(FED/美联储)主席鲍威尔的国会讲话暗示，如需要防止经济过热，愿意 采取更鹰派立场，尽管他称联储仍采取渐进升息路径。 鲍威尔本月稍早宣誓就任美联储主席后，这是其首个公开露面，他誓 言要在经济过热风险和保持经济增长方面实现平衡。 在发表完证词后，鲍威尔在回答问题时称，如果联储行动落后于经济 ，经济增长过热的话，将不得不更快地升息。 在一周多前触及三年低位后，美元指数 已经攀升了2.5%。美元 指数纽约尾盘上涨0.6%，报90.356，稍早触及三周高位90.498。 “我们感觉，听证证词让我们窥探到美联储可能转向更鹰派立场，特 别是如果继续看到令人鼓舞的数据，”BNY Mellon资深全球市场策略师Ma rvin Loh称。 “市场在问答环节前基本未变，之后受鹰派基调所推动，”他补充道 。 鲍威尔称，美国经济前些年遇到的一些障碍已经变成了推动力。他指 称近期的财政政策调整和全球经济复苏。 预计美联储将在3月的下次政策会议上进行今年的首次升息，联储还 将提供最新经济增长预估，鲍威尔还将举行首个记者发布会。美联储官员 仍预计今年升息三次。 尾盘，美元兑日圆 升0.44%，报107.36日圆。 欧元兑美元 跌至三周低位，最新下跌0.7%，报1.2231美元。 分析师称，随着意大利准备周日进行全国大选，德国主要政党决定联 合政府协议，梅克尔可能第三次连任总理，欧元可能会出现波动。 Forex.com研究负责人James Chen称，欧元若跌破1.22美元会是一个 关键技术事件，欧元会目标下一个支撑位1.2075美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)