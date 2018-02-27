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February 27, 2018 / 10:38 PM / 更新于 16 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元触及三周高位，因美联储主席鲍威尔表态带鹰派基调

3 分钟阅读

    * 美联储主席鲍威尔的首个国会证词讲话带鹰派基调
    * 交易员为德国和意大利政局发展做准备

 (新增文末报价表格)
    路透纽约2月27日 - 美元周二触及三周高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主
席鲍威尔的国会讲话暗示，如需要防止经济过热，愿意采取更鹰派立场，同时他还称联储仍
采取渐进升息路径。
    
    鲍威尔本月稍早宣誓就任美联储主席后，这是其首个公开露面，他誓言要在经济过热风
险和保持经济增长方面实现平衡。
    
    在发表完证词后，鲍威尔在回答问题时称，如果联储行动落后，经济增长过热的话，将
不得不更快地升息。
    
    在一周多前触及三年低位后，美元指数      已经攀升了2.5%。美元指数纽约尾盘上涨
0.6%，报90.356，稍早触及三周高位90.498。
    
    “我们感觉，听证证词让我们窥探到美联储可能转向更鹰派立场，特别是如果继续看到
令人鼓舞的数据，”BNY Mellon资深全球市场策略师Marvin Loh称。
    
    “市场在问答环节前基本未变，之后的走势受鹰派基调所推动，”他补充道。
    
    鲍威尔称，美国经济前些年遇到的一些障碍已经变成了推动力，他指的是财政政策调整
和全球经济复苏。
    
    预计美联储将在3月召开下次政策会议时进行今年的首次升息，届时联储还将提供最新
经济增长预估，鲍威尔还将举行首个记者发布会。美联储官员仍预计今年升息三次。
    
    尾盘，美元兑日圆      升0.44%，报107.36日圆。
    
    欧元兑美元      跌至三周低位，最新下跌0.7%，报1.2231美元。
    
    分析师称，随着意大利准备周日进行全国大选、以及德国主要政党将就联合政府协议做
出决定，梅克尔可能第三次连任总理，欧元可能会出现波动。
    
    Forex.com研究负责人James Chen称，欧元若跌破1.22美元会是一个关键技术事件，目
标会看向下一个支撑位1.2075美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2231   1.2316   -0.69   +1.96   1.1996
    美元/日圆                   107.31   106.92   +0.36   -4.76   112.67
    欧元/日圆                   131.29   131.70   -0.31   -2.88   135.18
    美元/瑞郎                   0.9388   0.9378   +0.11   -3.64   0.9743
    英镑/美元                   1.3907   1.3965   -0.42   +2.92   1.3512
    美元/加元                   1.2774   1.2679   +0.75   +1.57   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3252   6.2941   +0.49   -2.88   6.5125
    澳元/美元                   0.7789   0.7854   -0.83   -0.15   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1485   1.1553   -0.59   -1.75   1.1689
    欧元/英镑                   0.8792   0.8817   -0.28   -1.02   0.8883
    新西兰元/美元               0.7234   0.7302   -0.93   +2.09   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8663   7.8223   +0.56   -4.15   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6276   9.6338   -0.06   -2.24   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2248   8.1491   +0.93   +0.28   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.0605  10.0398   +0.21   +2.25   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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