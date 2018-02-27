更新版 1-《全球汇市》美元触及三周高位，因美联储主席鲍威尔表态带鹰派基调

* 美联储主席鲍威尔的首个国会证词讲话带鹰派基调 * 交易员为德国和意大利政局发展做准备 (新增文末报价表格) 路透纽约2月27日 - 美元周二触及三周高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主 席鲍威尔的国会讲话暗示，如需要防止经济过热，愿意采取更鹰派立场，同时他还称联储仍 采取渐进升息路径。 鲍威尔本月稍早宣誓就任美联储主席后，这是其首个公开露面，他誓言要在经济过热风 险和保持经济增长方面实现平衡。 在发表完证词后，鲍威尔在回答问题时称，如果联储行动落后，经济增长过热的话，将 不得不更快地升息。 在一周多前触及三年低位后，美元指数 已经攀升了2.5%。美元指数纽约尾盘上涨 0.6%，报90.356，稍早触及三周高位90.498。 “我们感觉，听证证词让我们窥探到美联储可能转向更鹰派立场，特别是如果继续看到 令人鼓舞的数据，”BNY Mellon资深全球市场策略师Marvin Loh称。 “市场在问答环节前基本未变，之后的走势受鹰派基调所推动，”他补充道。 鲍威尔称，美国经济前些年遇到的一些障碍已经变成了推动力，他指的是财政政策调整 和全球经济复苏。 预计美联储将在3月召开下次政策会议时进行今年的首次升息，届时联储还将提供最新 经济增长预估，鲍威尔还将举行首个记者发布会。美联储官员仍预计今年升息三次。 尾盘，美元兑日圆 升0.44%，报107.36日圆。 欧元兑美元 跌至三周低位，最新下跌0.7%，报1.2231美元。 分析师称，随着意大利准备周日进行全国大选、以及德国主要政党将就联合政府协议做 出决定，梅克尔可能第三次连任总理，欧元可能会出现波动。 Forex.com研究负责人James Chen称，欧元若跌破1.22美元会是一个关键技术事件，目 标会看向下一个支撑位1.2075美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2231 1.2316 -0.69 +1.96 1.1996 美元/日圆 107.31 106.92 +0.36 -4.76 112.67 欧元/日圆 131.29 131.70 -0.31 -2.88 135.18 美元/瑞郎 0.9388 0.9378 +0.11 -3.64 0.9743 英镑/美元 1.3907 1.3965 -0.42 +2.92 1.3512 美元/加元 1.2774 1.2679 +0.75 +1.57 1.2577 美元/离岸人民币 6.3252 6.2941 +0.49 -2.88 6.5125 澳元/美元 0.7789 0.7854 -0.83 -0.15 0.7801 欧元/瑞郎 1.1485 1.1553 -0.59 -1.75 1.1689 欧元/英镑 0.8792 0.8817 -0.28 -1.02 0.8883 新西兰元/美元 0.7234 0.7302 -0.93 +2.09 0.7086 美元/挪威克朗 7.8663 7.8223 +0.56 -4.15 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6276 9.6338 -0.06 -2.24 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2248 8.1491 +0.93 +0.28 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.0605 10.0398 +0.21 +2.25 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)