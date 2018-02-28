《全球汇市》美元受升息预期带动升至五周高位，2月表现创2016年11月来最佳

* 美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场强硬 * 逊于预期的美国数据未令美元失色 * 欧元区通胀放缓，牵制欧元多头 * 日圆小涨，此前日央行减少购入超长期债券 路透纽约2月28日 - 美元周三升至五周高点，此前美国联邦储备理事 会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，投资人对美联储未来 两年可能积极升息的预期升温。 2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。 欧元区公布通胀放缓至14个月低点，凸显欧洲央行在撤走区内刺激措 施上需要谨慎行事后，欧元跌至六周低点，也扶助美元走势。 美元兑瑞郎 升至三周高位，兑英镑 触及两周峰值，兑加 元 升至两个月最高。 美联储主席鲍威尔周二对美国经济的论调乐观，助燃了美联储今年可 能升息四次，而不是三次的预期。他的讲话提振美国公债收益率，打压股 市，并带动美元走高。 不过，周三美国公债收益率回软。 周四，鲍威尔将在参议院金融委员会再次作证，预计讲话仍偏鹰派。 道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick相信，美元兑主要货 币的升势大致是因仓位调整，这会限制美元反弹的可持续性。 他指出，更重要的是“美元相对目前美债较其他可比公债的利差而言 估值较低，所以仅需补涨近期走势的题材就能获得额外支撑。” 周三美国公布的数据略为令人失望--去年第四季国内生产总值(GDP) 增幅被小幅下修，美国中西部制造业报告逊于预期，但数据未能阻碍美元 升势。 纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报90.657，稍早触及五周高位。 另外，欧元兑美元跌至六周低点，尾盘挫0.3%，报1.2196美元。今年 欧元开局强劲，因投资人臆测欧洲央行可能撤走刺激措施。 政治情势发展也令欧元投资人谨慎。意大利将在周日迎来大选，而德 国主要政党将对联合组阁协议做出决定。 美元兑日圆 下跌0.6%至106.70日圆。日圆上扬，此前日本央行 在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。(完) (编译 李军;审校 刘静)