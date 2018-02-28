更新版 1-《全球汇市》美元受升息预期带动升至五周高位，2月表现创2016年11月来最佳

* 美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场强硬 * 逊于预期的美国数据未令美元失色 * 欧元区通胀放缓，牵制欧元多头 * 日圆小涨，此前日央行减少购入超长期债券 (新增文末报价表格) 路透纽约2月28日 - 美元周三升至五周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发 表正面的评估，投资人对美联储未来两年可能积极升息的预期升温。 2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。 欧元区公布通胀放缓至14个月低点，凸显欧洲央行在撤走区内刺激措施上需要谨慎行事后，欧元跌至六周 低点，也扶助美元走势。 美元兑瑞郎 升至三周高位，兑英镑 触及两周峰值，兑加元 升至两个月最高。 美联储主席鲍威尔周二对美国经济的论调乐观，助燃了美联储今年可能升息四次，而不是三次的预期。他 的讲话提振美国公债收益率，打压股市，并带动美元走高。 不过，周三美国公债收益率回软。 周四，鲍威尔将在参议院金融委员会再次作证，预计讲话仍偏鹰派。 道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick相信，美元兑主要货币的升势大致是因仓位调整，这会限 制美元反弹的可持续性。 他指出，更重要的是“美元相对目前美债较其他可比公债的利差而言估值较低，所以仅需补涨近期走势的 题材就能获得额外支撑。” 周三美国公布的数据略为令人失望--去年第四季国内生产总值(GDP)增幅被小幅下修，美国中西部制造业 报告逊于预期，但数据未能阻碍美元升势。 纽约尾盘，美元指数 升0.3%，报90.657，稍早触及五周高位。 另外，欧元兑美元跌至六周低点，尾盘挫0.3%，报1.2196美元。今年欧元开局强劲，因投资人臆测欧洲央 行可能撤走刺激措施。 政治情势发展也令欧元投资人谨慎。意大利将在周日迎来大选，而德国主要政党将对联合组阁协议做出决 定。 美元兑日圆 下跌0.6%至106.70日圆。日圆上扬，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长 公债的购买规模。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2193 1.2231 -0.31 +1.64 1.1996 美元/日圆 106.67 107.31 -0.60 -5.33 112.67 欧元/日圆 130.07 131.29 -0.93 -3.78 135.18 美元/瑞郎 0.9444 0.9388 +0.60 -3.07 0.9743 英镑/美元 1.3760 1.3907 -1.06 +1.84 1.3512 美元/加元 1.2830 1.2774 +0.44 +2.01 1.2577 美元/离岸人民币 6.3301 6.3252 +0.08 -2.80 6.5125 澳元/美元 0.7761 0.7789 -0.36 -0.51 0.7801 欧元/瑞郎 1.1516 1.1485 +0.27 -1.48 1.1689 欧元/英镑 0.8862 0.8792 +0.80 -0.24 0.8883 新西兰元/美元 0.7210 0.7234 -0.33 +1.75 0.7086 美元/挪威克朗 7.9001 7.8663 +0.43 -3.74 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6350 9.6276 +0.08 -2.17 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2893 8.2248 +0.78 +1.07 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.1095 10.0605 +0.49 +2.75 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军;审校 刘静)