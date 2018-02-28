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February 28, 2018 / 10:24 PM / 更新于 an hour ago

更新版 1-《全球汇市》美元受升息预期带动升至五周高位，2月表现创2016年11月来最佳

3 分钟阅读

    * 美联储主席鲍威尔谈话被解读为立场强硬
    * 逊于预期的美国数据未令美元失色
    * 欧元区通胀放缓，牵制欧元多头
    * 日圆小涨，此前日央行减少购入超长期债券

 (新增文末报价表格)
    路透纽约2月28日 - 美元周三升至五周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发
表正面的评估，投资人对美联储未来两年可能积极升息的预期升温。
    
    2月美元录得2016年11月来最佳月度表现。
    
    欧元区公布通胀放缓至14个月低点，凸显欧洲央行在撤走区内刺激措施上需要谨慎行事后，欧元跌至六周
低点，也扶助美元走势。
    
    美元兑瑞郎      升至三周高位，兑英镑      触及两周峰值，兑加元      升至两个月最高。
    
    美联储主席鲍威尔周二对美国经济的论调乐观，助燃了美联储今年可能升息四次，而不是三次的预期。他
的讲话提振美国公债收益率，打压股市，并带动美元走高。
    
    不过，周三美国公债收益率回软。
    
    周四，鲍威尔将在参议院金融委员会再次作证，预计讲话仍偏鹰派。
    
    道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick相信，美元兑主要货币的升势大致是因仓位调整，这会限
制美元反弹的可持续性。
    
    他指出，更重要的是“美元相对目前美债较其他可比公债的利差而言估值较低，所以仅需补涨近期走势的
题材就能获得额外支撑。”
    
    周三美国公布的数据略为令人失望--去年第四季国内生产总值(GDP)增幅被小幅下修，美国中西部制造业
报告逊于预期，但数据未能阻碍美元升势。
    
    纽约尾盘，美元指数      升0.3%，报90.657，稍早触及五周高位。
    
    另外，欧元兑美元跌至六周低点，尾盘挫0.3%，报1.2196美元。今年欧元开局强劲，因投资人臆测欧洲央
行可能撤走刺激措施。
    
    政治情势发展也令欧元投资人谨慎。意大利将在周日迎来大选，而德国主要政党将对联合组阁协议做出决
定。
    
    美元兑日圆      下跌0.6%至106.70日圆。日圆上扬，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长
公债的购买规模。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2193   1.2231   -0.31   +1.64   1.1996
    美元/日圆                   106.67   107.31   -0.60   -5.33   112.67
    欧元/日圆                   130.07   131.29   -0.93   -3.78   135.18
    美元/瑞郎                   0.9444   0.9388   +0.60   -3.07   0.9743
    英镑/美元                   1.3760   1.3907   -1.06   +1.84   1.3512
    美元/加元                   1.2830   1.2774   +0.44   +2.01   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3301   6.3252   +0.08   -2.80   6.5125
    澳元/美元                   0.7761   0.7789   -0.36   -0.51   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1516   1.1485   +0.27   -1.48   1.1689
    欧元/英镑                   0.8862   0.8792   +0.80   -0.24   0.8883
    新西兰元/美元               0.7210   0.7234   -0.33   +1.75   0.7086
    美元/挪威克朗               7.9001   7.8663   +0.43   -3.74   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6350   9.6276   +0.08   -2.17   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2893   8.2248   +0.78   +1.07   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.1095  10.0605   +0.49   +2.75   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李军;审校　刘静)
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