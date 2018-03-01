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March 1, 2018 / 10:42 PM / 更新于 15 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美国将对进口钢铝征税的消息打压美元兑欧元从七周高位回落

3 分钟阅读

    * 美国总统特朗普将对钢铝进口征收关税
    * 鲍威尔周四在参议院作证时鹰派基调有所收敛
    * 美国数据支持升息预期
    * 欧元兑美元触及七周低位

 (新增文末报价表格)
    路透纽约3月1日 - 美元兑欧元周四从七周高位回落，因美国总统特朗普表示将对钢铝进口征收关税后，
市场担心不久会爆发贸易战。

    美元兑一篮子主要货币也从六周高位回落。
    
    对进口钢铝征收关税，是特朗普兑现其竞选时制定的保护主义政策计划的首个重大举措。分析师称，如果
由此引发贸易战，可能对经济造成不利影响。

    “毫无疑问，市场担忧将会爆发贸易战，保护主义会引发外国企业的不满，”Stuart Frankel & Co的联
席总裁Andrew Frankel说。
    
    特朗普周四宣布，将对进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税，以保护美国钢铝产业。            

    加拿大贸易部长作出回应称，美国对加国钢铁行业课征关税或实施配额，将是“不能接受的”，加拿大和
美国都将受到影响。
    
    上述消息发布后，加元兑美元      触及日低。
    
    该消息盖过了美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔在参议院作证，以及纽约联储总裁杜德利就利
率讲话的影响。
    
    在参议院金融委员会作证的问答环节，鲍威尔表示，未见经济过热的迹象，就业市场可能仍有进一步改善
的空间。

    部分分析师表示，较之周二的讲话，鲍威尔的鹰派立场有所收敛，可能是意识到其讲话早些时候对股市和
美债收益率产生的影响。

    不过，总的来说，最重要的是投资者仍认为，美联储今年至少升息三次。

    与此同时，颇具影响力的美联储决策者杜德利看似能接受2018年升息四次，不过他表示，升息会循序渐进
地进行。

    今日稍早，美元触及六周高位，因一系列稳健的美国经济数据引发联储今年升息四次的预期。
    
    美元指数      尾盘跌0.3%，报90.31。

    欧元兑美元      稍早触及七周低位，因预期2018年欧元区利率可能保持在纪录低位。数据显示，欧元区
制造业增长上月放缓，拖累欧元跌至1月12日以来最低1.2153美元。
    
    不过，欧元兑美元稍后反弹，上扬0.5%，报1.2254美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2267   1.2193   +0.61   +2.26   1.1996
    美元/日圆                   106.23   106.67   -0.41   -5.72   112.67
    欧元/日圆                   130.32   130.07   +0.19   -3.60   135.18
    美元/瑞郎                   0.9417   0.9444   -0.29   -3.35   0.9743
    英镑/美元                   1.3774   1.3760   +0.10   +1.94   1.3512
    美元/加元                   1.2836   1.2830   +0.05   +2.06   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3468   6.3301   +0.26   -2.54   6.5125
    澳元/美元                   0.7754   0.7761   -0.09   -0.60   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1553   1.1516   +0.32   -1.16   1.1689
    欧元/英镑                   0.8903   0.8862   +0.46   +0.23   0.8883
    新西兰元/美元               0.7247   0.7210   +0.51   +2.27   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8418   7.9001   -0.74   -4.45   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6214   9.6350   -0.14   -2.31   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2476   8.2893   -0.50   +0.56   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.1186  10.1095   +0.09   +2.84   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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