更新版 1-《全球汇市》美国将对进口钢铝征税的消息打压美元兑欧元从七周高位回落

* 美国总统特朗普将对钢铝进口征收关税 * 鲍威尔周四在参议院作证时鹰派基调有所收敛 * 美国数据支持升息预期 * 欧元兑美元触及七周低位 (新增文末报价表格) 路透纽约3月1日 - 美元兑欧元周四从七周高位回落，因美国总统特朗普表示将对钢铝进口征收关税后， 市场担心不久会爆发贸易战。 美元兑一篮子主要货币也从六周高位回落。 对进口钢铝征收关税，是特朗普兑现其竞选时制定的保护主义政策计划的首个重大举措。分析师称，如果 由此引发贸易战，可能对经济造成不利影响。 “毫无疑问，市场担忧将会爆发贸易战，保护主义会引发外国企业的不满，”Stuart Frankel & Co的联 席总裁Andrew Frankel说。 特朗普周四宣布，将对进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税，以保护美国钢铝产业。 加拿大贸易部长作出回应称，美国对加国钢铁行业课征关税或实施配额，将是“不能接受的”，加拿大和 美国都将受到影响。 上述消息发布后，加元兑美元 触及日低。 该消息盖过了美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔在参议院作证，以及纽约联储总裁杜德利就利 率讲话的影响。 在参议院金融委员会作证的问答环节，鲍威尔表示，未见经济过热的迹象，就业市场可能仍有进一步改善 的空间。 部分分析师表示，较之周二的讲话，鲍威尔的鹰派立场有所收敛，可能是意识到其讲话早些时候对股市和 美债收益率产生的影响。 不过，总的来说，最重要的是投资者仍认为，美联储今年至少升息三次。 与此同时，颇具影响力的美联储决策者杜德利看似能接受2018年升息四次，不过他表示，升息会循序渐进 地进行。 今日稍早，美元触及六周高位，因一系列稳健的美国经济数据引发联储今年升息四次的预期。 美元指数 尾盘跌0.3%，报90.31。 欧元兑美元 稍早触及七周低位，因预期2018年欧元区利率可能保持在纪录低位。数据显示，欧元区 制造业增长上月放缓，拖累欧元跌至1月12日以来最低1.2153美元。 不过，欧元兑美元稍后反弹，上扬0.5%，报1.2254美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2267 1.2193 +0.61 +2.26 1.1996 美元/日圆 106.23 106.67 -0.41 -5.72 112.67 欧元/日圆 130.32 130.07 +0.19 -3.60 135.18 美元/瑞郎 0.9417 0.9444 -0.29 -3.35 0.9743 英镑/美元 1.3774 1.3760 +0.10 +1.94 1.3512 美元/加元 1.2836 1.2830 +0.05 +2.06 1.2577 美元/离岸人民币 6.3468 6.3301 +0.26 -2.54 6.5125 澳元/美元 0.7754 0.7761 -0.09 -0.60 0.7801 欧元/瑞郎 1.1553 1.1516 +0.32 -1.16 1.1689 欧元/英镑 0.8903 0.8862 +0.46 +0.23 0.8883 新西兰元/美元 0.7247 0.7210 +0.51 +2.27 0.7086 美元/挪威克朗 7.8418 7.9001 -0.74 -4.45 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6214 9.6350 -0.14 -2.31 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2476 8.2893 -0.50 +0.56 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.1186 10.1095 +0.09 +2.84 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红; 审校 李军)