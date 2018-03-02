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March 2, 2018 / 1:02 AM / in 2 days

《全球汇市》美元下跌，特朗普的钢铝关税决定使其反弹势头泄气

3 分钟阅读

    * 美元指数从六周高位回落
    * 特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征关税，中止美元反弹势头
    * 欧元等待从周末意大利大选中获得短期引导
    * 英镑脱离七周低点，关注特雷莎梅讲话

    路透东京3月2日 - 美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。
    
    美元指数      几无变动报90.264。

    该指数隔夜跌0.4%，脱离1月19日以来的最高位90.932，此前特朗普在周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税。
    
    特朗普政府称这样的关税措施将保护美国的钢铝产业，但美元和美股却双双下滑，因该计划引发了贸易战迫近的担忧。
    
    在特朗普宣布此事前，美元从2月中旬触及的三年低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔听起来鹰派的言论，加强了美联储今年升息最多四次的预期。
    
    美元上月跌至三年低点，部分归咎于对美国保护主义的担忧。就在美元有望摆脱2月多数时间经历的颓势之际，此类担忧则又再起。

    “美元2月显现超卖，美元空头大幅增加。在特朗普宣布关税消息前，部分过多空头正在进行修正，但他公布这则消息导致美元重回跌势，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示。
    
    美元兑日圆      跌0.1%报106.170，过去两日兑日圆均下滑。日圆往往会在避险及股市疲弱时上扬。美元兑日圆低见106.080，为2月16日以来最低。
    
    欧元兑美元      持平报1.2271，隔夜涨0.6%。
    
    欧元本周或将跌约0.25%，周四欧元一度跌至七周低点1.2154，当时美元仍在尽享稍早的普涨势头。
    
    欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。

    德国主要政党也将于周日就执政联盟协议做出决定，达成该协议将确保总理梅克尔获得第四个任期。
    
    英镑兑美元        几近持平，报1.3770美元，隔夜已自近两个月低位1.3712美元反弹。
    
    英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。
    
    就在她发表讲话的两天前，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)曾对英退谈判进展发表悲观言论，令英镑走低。
    
    澳元        和新西兰元        兑美元均上涨0.1%，分别报0.7762和0.7258美元。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2272  1.2267  +0.04  +2.30  1.1996
    美元/日圆                   106.25  106.23  +0.02  -5.70  112.67
    欧元/日圆                   130.40  130.32  +0.06  -3.54  135.18
    美元/瑞郎                   0.9417  0.9417  +0.00  -3.35  0.9743
    英镑/美元                   1.3776  1.3774  +0.01  +1.95  1.3512
    美元/加元                   1.2823  1.2836  -0.10  +1.96  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3463  6.3468  -0.01  -2.55  6.5125
    澳元/美元                   0.7770  0.7754  +0.21  -0.40  0.7801
    新西兰元/美元               0.7268  0.7247  +0.29  +2.57  0.7086
    澳元/日圆                   82.570  82.370  +0.24  -6.05  87.890
    新西兰元/日圆               77.250  76.980  +0.35  -3.24  79.840
    英镑/日圆                   146.39  146.32  +0.05  -3.76  152.11
    澳元/新西兰元               1.0686  1.0696  -0.09  -2.92  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/李爽/许娜；审校 张涛/王丽鑫/李婷仪/龚芳)
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