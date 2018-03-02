《全球汇市》美元下跌，特朗普的钢铝关税决定使其反弹势头泄气

* 美元指数从六周高位回落 * 特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征关税，中止美元反弹势头 * 欧元等待从周末意大利大选中获得短期引导 * 英镑脱离七周低点，关注特雷莎梅讲话 路透东京3月2日 - 美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。 美元指数 几无变动报90.264。 该指数隔夜跌0.4%，脱离1月19日以来的最高位90.932，此前特朗普在周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税。 特朗普政府称这样的关税措施将保护美国的钢铝产业，但美元和美股却双双下滑，因该计划引发了贸易战迫近的担忧。 在特朗普宣布此事前，美元从2月中旬触及的三年低点反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔听起来鹰派的言论，加强了美联储今年升息最多四次的预期。 美元上月跌至三年低点，部分归咎于对美国保护主义的担忧。就在美元有望摆脱2月多数时间经历的颓势之际，此类担忧则又再起。 “美元2月显现超卖，美元空头大幅增加。在特朗普宣布关税消息前，部分过多空头正在进行修正，但他公布这则消息导致美元重回跌势，”大和证券资深外汇分析师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 跌0.1%报106.170，过去两日兑日圆均下滑。日圆往往会在避险及股市疲弱时上扬。美元兑日圆低见106.080，为2月16日以来最低。 欧元兑美元 持平报1.2271，隔夜涨0.6%。 欧元本周或将跌约0.25%，周四欧元一度跌至七周低点1.2154，当时美元仍在尽享稍早的普涨势头。 欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，以及民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。 德国主要政党也将于周日就执政联盟协议做出决定，达成该协议将确保总理梅克尔获得第四个任期。 英镑兑美元 几近持平，报1.3770美元，隔夜已自近两个月低位1.3712美元反弹。 英国首相特雷莎梅将在周五发表的重要演讲中，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。 就在她发表讲话的两天前，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)曾对英退谈判进展发表悲观言论，令英镑走低。 澳元 和新西兰元 兑美元均上涨0.1%，分别报0.7762和0.7258美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2272 1.2267 +0.04 +2.30 1.1996 美元/日圆 106.25 106.23 +0.02 -5.70 112.67 欧元/日圆 130.40 130.32 +0.06 -3.54 135.18 美元/瑞郎 0.9417 0.9417 +0.00 -3.35 0.9743 英镑/美元 1.3776 1.3774 +0.01 +1.95 1.3512 美元/加元 1.2823 1.2836 -0.10 +1.96 1.2577 美元/离岸人民币 6.3463 6.3468 -0.01 -2.55 6.5125 澳元/美元 0.7770 0.7754 +0.21 -0.40 0.7801 新西兰元/美元 0.7268 0.7247 +0.29 +2.57 0.7086 澳元/日圆 82.570 82.370 +0.24 -6.05 87.890 新西兰元/日圆 77.250 76.980 +0.35 -3.24 79.840 英镑/日圆 146.39 146.32 +0.05 -3.76 152.11 澳元/新西兰元 1.0686 1.0696 -0.09 -2.92 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/侯雪苹/李爽/许娜；审校 张涛/王丽鑫/李婷仪/龚芳)