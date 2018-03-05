《全球汇市》欧元持稳，德国组建执政联盟抵消意大利大选结果的影响

* 欧元在德国组建联合政府投票和意大利议会大选后反弹

* 美元兑日圆上涨，因贸易战担忧缓解

* 欧元多头押注头寸仍接近纪录高位

* 交易员等待美国就业数据和多国央行会议

路透纽约3月5日 - 欧元周一小涨，受助于德国组建执政联盟缓解了该国的政治不确定性。周末意大利大选产生悬峙议会一度令欧元遭抛售。

美元兑日圆上涨，交易员减少避险日圆头寸，因对美国总统特朗普上周四宣布的对进口钢铝征收关税的计划可能引发贸易战的忧虑缓解。

在周末的意大利大选中，右翼和对欧盟持怀疑态度的党派表现好于预期。德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。两者给市场带来的影响基本相互抵销。

整体来看，投票结果没有改变投资者对欧元区经济表现强劲的看法，但意大利选举结果让人们重新开始关注欧洲政治风险。

“总而言之，上述两个事件对欧元中性偏利好，”富国证券外汇策略负责人Nick Bennenbroek称。

Bennenbroek和其它分析师称，交易员将关注点转向本周四大主要央行将召开的会议，以及周五将出炉的美国就业数据。

澳洲央行周二将开会，加拿大央行将于周三召开政策会议，欧洲央行将于周四开会，而日本央行将于周五召开会议。

欧元尾盘升0.11%，报1.2330美元，抹去了受意大利大选结果拖累录得的跌幅。

德国投票结果公布后，欧元在亚洲交易时段升至两周高位1.2365美元。

欧元兑日圆升0.53%，报130.93日圆，伦敦早盘，欧元最多跌0.7%，报129.37日圆，为去年8月底以来最低。

美元持稳，上周在特朗普总统提议对钢铝分别征收25%和10%的关税 后发生波动。

特朗普意外宣布关税计划后，欧盟、加拿大和其它美国贸易伙伴纷纷威胁将出台报复性举措。特朗普所在的共和党的资深议员促请其重新考虑关税计划。

该计划遭遇到的反对声音，引发了对计划是否能最终实施的猜测。

“人们观望事态的发展，还有许多的不确定性，”Manulife Asset Management高级交易员Chuck Tomes称。

美元兑日圆升0.44%，报106.21日圆。上周五触及16个月低位的105.23日圆。(完) (编译 刘静；审校 母红)