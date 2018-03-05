更新版 1-《全球汇市》欧元持稳，德国组建执政联盟抵消意大利大选结果的影响

(新增文末汇率收盘表格) * 欧元在德国组建联合政府投票和意大利议会大选后反弹 * 美元兑日圆上涨，因贸易战担忧缓解 * 欧元多头押注头寸仍接近纪录高位 * 交易员等待美国就业数据和多国央行会议 路透纽约3月5日 - 欧元周一小涨，受助于德国组建执政联盟缓解了该国的政治不确定 性。周末意大利大选产生悬峙议会一度令欧元遭抛售。 美元兑日圆上涨，交易员减少避险日圆头寸，因对美国总统特朗普上周四宣布的对进口 钢铝征收关税的计划可能引发贸易战的忧虑缓解。 在周末的意大利大选中，右翼和对欧盟持怀疑态度的党派表现好于预期。德国社会民主 党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确 定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。 两者给市场带来的影响基本相互抵销 。 整体来看，投票结果没有改变投资者对欧元区经济表现强劲的看法，但意大利选举结果 让人们重新开始关注欧洲政治风险。 “总而言之，上述两个事件对欧元中性偏利好，”富国证券外汇策略负责人Nick Benne nbroek称。 Bennenbroek和其它分析师称，交易员将关注点转向本周四大主要央行将召开的会议， 以及周五将出炉的美国就业数据。 澳洲央行周二将开会，加拿大央行将于周三召开政策会议，欧洲央行将于周四开会，而 日本央行将于周五召开会议。 欧元 尾盘升0.11%，报1.2330美元，抹去了受意大利大选结果拖累录得的跌幅。 德国投票结果公布后，欧元在亚洲交易时段升至两周高位1.2365美元。 欧元兑日圆升0.53%，报130.93日圆，伦敦早盘，欧元最多跌0.7%，报129.37日圆，为 去年8月底以来最低。 美元持稳，上周在特朗普总统提议对钢铝分别征收25%和10%的关税 后发生波动。 特朗普意外宣布关税计划后，欧盟、加拿大和其它美国贸易伙伴纷纷威胁将出台报复性 举措。特朗普所在的共和党的资深议员促请其重新考虑关税计划。 该计划遭遇到的反对声音，引发了对计划是否能最终实施的猜测。 “人们观望事态的发展，还有许多的不确定性，”Manulife Asset Management高级交 易员Chuck Tomes称。 美元兑日圆 升0.44%，报106.21日圆。上周五触及16个月低位的105.23日圆。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2335 1.2317 +0.15 +2.83 1.1996 美元/日圆 106.19 105.73 +0.44 -5.75 112.67 欧元/日圆 130.98 130.24 +0.57 -3.11 135.18 美元/瑞郎 0.9398 0.9380 +0.19 -3.54 0.9743 英镑/美元 1.3848 1.3802 +0.33 +2.49 1.3512 美元/加元 1.2963 1.2878 +0.66 +3.07 1.2577 美元/离岸人民币 6.3342 6.3268 +0.12 -2.74 6.5125 澳元/美元 0.7764 0.7762 +0.03 -0.47 0.7801 欧元/瑞郎 1.1592 1.1550 +0.36 -0.83 1.1689 欧元/英镑 0.8907 0.8921 -0.16 +0.27 0.8883 新西兰元/美元 0.7224 0.7234 -0.14 +1.95 0.7086 美元/挪威克朗 7.8188 7.7834 +0.45 -4.73 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6461 9.5895 +0.59 -2.06 9.8486 美元/瑞典克朗 8.2613 8.2473 +0.17 +0.73 8.2017 欧元/瑞典克朗 10.1904 10.1629 +0.27 +3.57 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)