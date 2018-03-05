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March 5, 2018 / 10:15 PM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-《全球汇市》欧元持稳，德国组建执政联盟抵消意大利大选结果的影响

3 分钟阅读

 (新增文末汇率收盘表格)
    * 欧元在德国组建联合政府投票和意大利议会大选后反弹
    * 美元兑日圆上涨，因贸易战担忧缓解
    * 欧元多头押注头寸仍接近纪录高位
    * 交易员等待美国就业数据和多国央行会议

    路透纽约3月5日 - 欧元周一小涨，受助于德国组建执政联盟缓解了该国的政治不确定
性。周末意大利大选产生悬峙议会一度令欧元遭抛售。
    
    美元兑日圆上涨，交易员减少避险日圆头寸，因对美国总统特朗普上周四宣布的对进口
钢铝征收关税的计划可能引发贸易战的忧虑缓解。
    
    在周末的意大利大选中，右翼和对欧盟持怀疑态度的党派表现好于预期。德国社会民主
党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确
定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。            两者给市场带来的影响基本相互抵销
。
    
    整体来看，投票结果没有改变投资者对欧元区经济表现强劲的看法，但意大利选举结果
让人们重新开始关注欧洲政治风险。
    
    “总而言之，上述两个事件对欧元中性偏利好，”富国证券外汇策略负责人Nick Benne
nbroek称。
    
    Bennenbroek和其它分析师称，交易员将关注点转向本周四大主要央行将召开的会议，
以及周五将出炉的美国就业数据。
    
    澳洲央行周二将开会，加拿大央行将于周三召开政策会议，欧洲央行将于周四开会，而
日本央行将于周五召开会议。
    
    欧元      尾盘升0.11%，报1.2330美元，抹去了受意大利大选结果拖累录得的跌幅。
    
    德国投票结果公布后，欧元在亚洲交易时段升至两周高位1.2365美元。
    
    欧元兑日圆升0.53%，报130.93日圆，伦敦早盘，欧元最多跌0.7%，报129.37日圆，为
去年8月底以来最低。
    
    美元持稳，上周在特朗普总统提议对钢铝分别征收25%和10%的关税
后发生波动。
    
    特朗普意外宣布关税计划后，欧盟、加拿大和其它美国贸易伙伴纷纷威胁将出台报复性
举措。特朗普所在的共和党的资深议员促请其重新考虑关税计划。
    
    该计划遭遇到的反对声音，引发了对计划是否能最终实施的猜测。
    
    “人们观望事态的发展，还有许多的不确定性，”Manulife Asset Management高级交
易员Chuck Tomes称。
    
    美元兑日圆      升0.44%，报106.21日圆。上周五触及16个月低位的105.23日圆。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2335   1.2317   +0.15   +2.83   1.1996
    美元/日圆                   106.19   105.73   +0.44   -5.75   112.67
    欧元/日圆                   130.98   130.24   +0.57   -3.11   135.18
    美元/瑞郎                   0.9398   0.9380   +0.19   -3.54   0.9743
    英镑/美元                   1.3848   1.3802   +0.33   +2.49   1.3512
    美元/加元                   1.2963   1.2878   +0.66   +3.07   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3342   6.3268   +0.12   -2.74   6.5125
    澳元/美元                   0.7764   0.7762   +0.03   -0.47   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1592   1.1550   +0.36   -0.83   1.1689
    欧元/英镑                   0.8907   0.8921   -0.16   +0.27   0.8883
    新西兰元/美元               0.7224   0.7234   -0.14   +1.95   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8188   7.7834   +0.45   -4.73   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6461   9.5895   +0.59   -2.06   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.2613   8.2473   +0.17   +0.73   8.2017
    欧元/瑞典克朗              10.1904  10.1629   +0.27   +3.57   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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