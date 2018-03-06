《全球汇市》美元兑日圆持稳，因贸易战相关忧虑消退带来支撑

* 美元兑日圆从上周所及16个月低位回升 * 美元兑日圆受到支撑，因贸易战相关忧虑消减 * 欧元持稳，受德国组建联合政府的消息支撑 路透新加坡3月6日 - 美元兑日圆周二持稳，贸易战相关担忧消减带来支撑。此前美国总统特朗普提议对进口钢铝产品征收关税，引发对爆发贸易战的担忧。 美元兑日圆上周尾端跌至16个月低位，因特朗普宣布他的征税计划后，有关爆发贸易战的疑虑打压市场。 但本周不安情绪有所缓解，因迫使特朗普放弃征收新关税计划的压力增强，而且市场人士更多地将特朗普提议征税视为一项谈判战术，而非硬性政策提案。 “不安情绪有所缓解，投资者转向部分冒险押注，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示。 但Ino指出，从技术图表来看，美元兑日圆的反弹走势仍过于温和，还不能说明过去几个月的下行趋势已经告终。 美元兑日圆 日内持稳，报106.22日圆。该货币对周一上涨0.4%，从周五所及16个月低位105.24日圆小幅上升。 日本央行总裁黑田东彦周二发表讲话之后日圆反应有限。黑田东彦表示，央行关于通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%通胀率目标的预期，存在下档风险。 过去几个月，有关日本央行何时考虑宽松政策退场的臆测，一直是影响日圆的主要题材之一。 上周日圆上涨，因日本央行总裁黑田东彦周五首次提到，如果通胀目标实现，央行退出宽松政策的可能性。 新加坡大华银行策略主管王君豪称，投资人目前等待特朗普关税计划的进一步消息。 “股市及风险偏好出现一小波的压力释放后升势。接下来我们必须视新闻发展评估风险，”王君豪称。 加元整理跌幅，周一一度创下八个月低点，此前特朗普以该项针对钢铝产品征税的计划，作为北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判的筹码。 加元兑美元最新报1.2980加元。周一曾触及去年7月来最低水准1.3002加元。 欧元兑美元 上升0.1%至1.2347美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大 选后政局混沌不明导致欧元下跌。 意大利两个反建制政党的领导人周一表明其执政企图心。在选民摒弃主流党派导致选举 结果没有任何一方明确胜出之后，这两党的动作在欧元区内引发担忧。 意大利大选结果对市场的负面影响，在一定程度上被德国社民党同意与总理梅克尔的保 守阵营联合组阁，政治面不确定性告终的消息所抵销。 澳元兑美元 小升0.1%至0.7770美元。澳洲央行如期维持利率在纪录低点1.5%不 变，市场对此反应甚微。但外界担心澳元可能承压，因澳洲央行对经济增长看法谨慎。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2351 1.2335 +0.13 +2.96 1.1996 美元/日圆 106.17 106.19 -0.02 -5.77 112.67 欧元/日圆 131.16 130.98 +0.14 -2.97 135.18 美元/瑞郎 0.9391 0.9398 -0.07 -3.61 0.9743 英镑/美元 1.3846 1.3848 -0.01 +2.47 1.3512 美元/加元 1.2973 1.2963 +0.08 +3.15 1.2577 美元/离岸人民币 6.3359 6.3342 +0.03 -2.71 6.5125 澳元/美元 0.7777 0.7764 +0.17 -0.31 0.7801 新西兰元/美元 0.7243 0.7224 +0.26 +2.22 0.7086 澳元/日圆 82.610 82.470 +0.17 -6.01 87.890 新西兰元/日圆 76.930 76.730 +0.26 -3.64 79.840 英镑/日圆 147.04 147.06 -0.01 -3.33 152.11 澳元/新西兰元 1.0736 1.0743 -0.07 -2.46 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王颖/蔡美珍/杜明霞；审校 龚芳/王洋/张明钧/汪红英)