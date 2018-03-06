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亚洲
March 6, 2018 / 6:06 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆持稳，因贸易战相关忧虑消退带来支撑

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆从上周所及16个月低位回升
    * 美元兑日圆受到支撑，因贸易战相关忧虑消减
    * 欧元持稳，受德国组建联合政府的消息支撑

    路透新加坡3月6日 - 美元兑日圆周二持稳，贸易战相关担忧消减带来支撑。此前美国总统特朗普提议对进口钢铝产品征收关税，引发对爆发贸易战的担忧。
    
    美元兑日圆上周尾端跌至16个月低位，因特朗普宣布他的征税计划后，有关爆发贸易战的疑虑打压市场。

    但本周不安情绪有所缓解，因迫使特朗普放弃征收新关税计划的压力增强，而且市场人士更多地将特朗普提议征税视为一项谈判战术，而非硬性政策提案。
    
   “不安情绪有所缓解，投资者转向部分冒险押注，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示。
    
    但Ino指出，从技术图表来看，美元兑日圆的反弹走势仍过于温和，还不能说明过去几个月的下行趋势已经告终。
    
    美元兑日圆      日内持稳，报106.22日圆。该货币对周一上涨0.4%，从周五所及16个月低位105.24日圆小幅上升。
    
    日本央行总裁黑田东彦周二发表讲话之后日圆反应有限。黑田东彦表示，央行关于通胀率将在截至2020年3月的财年达到2%通胀率目标的预期，存在下档风险。

    过去几个月，有关日本央行何时考虑宽松政策退场的臆测，一直是影响日圆的主要题材之一。
    
    上周日圆上涨，因日本央行总裁黑田东彦周五首次提到，如果通胀目标实现，央行退出宽松政策的可能性。
    
    新加坡大华银行策略主管王君豪称，投资人目前等待特朗普关税计划的进一步消息。
    
    “股市及风险偏好出现一小波的压力释放后升势。接下来我们必须视新闻发展评估风险，”王君豪称。
    
     加元整理跌幅，周一一度创下八个月低点，此前特朗普以该项针对钢铝产品征税的计划，作为北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判的筹码。

    加元兑美元最新报1.2980加元。周一曾触及去年7月来最低水准1.3002加元。
    
    欧元兑美元      上升0.1%至1.2347美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大
选后政局混沌不明导致欧元下跌。
    
    意大利两个反建制政党的领导人周一表明其执政企图心。在选民摒弃主流党派导致选举
结果没有任何一方明确胜出之后，这两党的动作在欧元区内引发担忧。            
    
    意大利大选结果对市场的负面影响，在一定程度上被德国社民党同意与总理梅克尔的保
守阵营联合组阁，政治面不确定性告终的消息所抵销。
    
    澳元兑美元        小升0.1%至0.7770美元。澳洲央行如期维持利率在纪录低点1.5%不
变，市场对此反应甚微。但外界担心澳元可能承压，因澳洲央行对经济增长看法谨慎。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2351  1.2335  +0.13  +2.96  1.1996
    美元/日圆                   106.17  106.19  -0.02  -5.77  112.67
    欧元/日圆                   131.16  130.98  +0.14  -2.97  135.18
    美元/瑞郎                   0.9391  0.9398  -0.07  -3.61  0.9743
    英镑/美元                   1.3846  1.3848  -0.01  +2.47  1.3512
    美元/加元                   1.2973  1.2963  +0.08  +3.15  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3359  6.3342  +0.03  -2.71  6.5125
    澳元/美元                   0.7777  0.7764  +0.17  -0.31  0.7801
    新西兰元/美元               0.7243  0.7224  +0.26  +2.22  0.7086
    澳元/日圆                   82.610  82.470  +0.17  -6.01  87.890
    新西兰元/日圆               76.930  76.730  +0.26  -3.64  79.840
    英镑/日圆                   147.04  147.06  -0.01  -3.33  152.11
    澳元/新西兰元               1.0736  1.0743  -0.07  -2.46  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/王颖/蔡美珍/杜明霞；审校 龚芳/王洋/张明钧/汪红英)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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