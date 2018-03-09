《全球汇市》美就业数据公布后美元持平，日本央行保持鸽派政策打压日圆

* 美国2月就业岗位增幅为一年半最大，抵消薪资增长放缓的影响

* 日本央行称通胀回升前无政策调整计划

* 日圆走软，因特朗普与朝鲜领袖准备会晤的消息缓解市场担忧

* 欧元仍然承压，昨日德拉吉发表基调谨慎的讲话

路透纽约3月9日 - 美元兑一篮子货币周五基本持稳，因美国月度就业增长数据创逾一年半最高，但薪资增长放缓的速度超过预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会加快升息步伐的观点。

日圆普跌，之前日本央行坚持鸽派政策立场。日本央行总裁黑田东彦对经济成长持乐观态度，但强调称，在通胀触及2%目标前，没有调整货币政策的计划。

美国劳工部称，2月非农就业岗位增加31.3万，为2016年7月以来最大月增幅，但平均时薪仅增长0.1%，慢于1月的0.3%和分析师预期的0.2%。

交易商押注，就业市场不断收紧将增强美联储在本月稍后升息，以及在今年晚些时候再升息两次的理据，但薪资增长放缓应该会使今年升息四次的可能性降低。

“尽管对美国经济而言，这是好消息，但对美联储而言，一切都没有改变。三次升息路径是我们的基础情境假设，” Manulife Asset Management的高级交易员Chuck Tomes表示。

就业报告可能在短期内提振美元，但美国总统特朗普对钢铝征税的决定引发的贸易紧张局势，以及美国以外的国家增长加速，应该在长期拖累美元。

美元指数跌0.038点，或0.04%，报90.141。

欧元兑美元跌0.03%，报1.2306美元。 欧元周四也走软，因欧洲央行总裁德拉吉称，区内通胀仍然迟滞，且保护主义抬头给经济构成风险。

美元兑日圆升至一周峰值，因日本央行周五坚持负利率政策，且总裁黑田东彦像德拉吉一样，对保护主义抬头的风险，以及通胀仍然迟滞发出警告。

日圆走低的另一个原因是，交易商缩减日圆避险头寸，因有消息称，美国总统特朗普准备与朝鲜领袖金正恩会晤，可能打破朝鲜核问题上的僵局。

美元兑日圆尾盘上扬0.57%，报106.81美元。欧元兑日圆涨0.54%，报131.46日圆。(完) (编译 母红; 审校 刘静)