美元走强 因报导称共和党参议员支持泰勒出任美联储主席

路透纽约10月24日 - 美元兑一篮子货币周二持坚，因有报导称，一些共和党参议员支持斯坦福大学经济学家泰勒担任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席职位，抵消了有关税改计划通过可能遇阻的消息的影响。

新西兰元成为10国集团(G10)主要货币中波动最为剧烈的一个，跌至五个月低位，此前即将上任的工党率领的执政联盟称，要评估并修改央行法案，可能在通胀的基础上增加就业作为央行的双目标。

市场认为，泰勒可能带领美联储走一条更加快速加息的道路，他青睐基于规则来确定利率。

“因为他的‘泰勒规则’，市场认为他是鹰派人物，”Amundi Pioneer Investment Management外汇策略董事Paresh Upadhyaya称。

除了泰勒，特朗普总统的联储主席候选人还包括任期将于2月到期的现任主席叶伦、联储理事鲍威尔、特朗普首席经济顾问柯恩和前联储理事瓦尔许。

对税改的乐观情绪降温，之前CNBC援引参议院共和党领袖麦康奈尔的一位助理的话报导称，三位共和党参议员可能不会支持共和党的税改议案。

经常批评特朗普政策的共和党参议员傅雷克(Jeff Flake)今日表示，他将不会寻求在2018年再度参选。分析师称，这引发交易商担心，支持税改计划的议员人数会进一步减少。税改议案获通过的前景变得黯淡。

“Flake可能不会投赞成票，”Upadhyaya说。

美元指数持平在93.934，从稍早触及的低位93.682反弹。

美元兑日圆盘中徘徊在三个月高位附近，上扬0.4%，报113.90日圆。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜后，美元兑日圆持于三个月峰值114.09日圆之下。

欧元兑美元上扬0.1%，报1.1761美元。欧元兑日圆攀升0.5%，报133.96日圆。欧洲央行将在周四举行政策会议。

交易商预计，欧洲央行将会暗示逐步撤走货币刺激举措，因欧元区经济成长加速。

因担忧新一届政府在移民和海外投资问题上采取更为强硬的立场，会阻碍经济增长，新西兰元已累计下跌近5%。新西兰元兑美元跌0.9%，报0.6903美元，盘中触及5月19日以来最低。(完)