美元走软 美国数据疲弱逆转美联储升息引发的涨势

路透纽约6月16日 - 美元周五普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美国资产的避险情绪。

美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。

令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。

美国商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，连降第三个月，触及八个月低位。密西根大学称，6月初美国消费者信心下降。

“这在一定程度上引发对今年剩余时间美国成长的疑虑，”Silicon Valley Bank的高级外汇交易员Minh Trang说。

美元指数跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。

美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元之前曾跌至两周低位。

“日圆基本与美国公债价格同步上扬，而公债上扬的同时，美股遭抛售，”Merk Hard Currency Fund的总裁兼资产组合经理Axel Merk说，“我猜想，是因为避险意愿弥漫市场所致。”

今日稍早，日圆走软，日本央行总裁黑田东彦之前表示，距实现日本央行2%的通胀目标还有“一定的距离”，现在讨论日本央行如何退出大规模刺激计划“不合时宜”，因通胀仍然迟滞。

这与过去一个月市场的臆测大相径庭，市场认为，日本央行可能正在考虑最终撤走紧急刺激举措的计划。

欧元兑日圆上扬0.35%，至124.04日圆，周五稍早触及近两周高位。

欧元兑美元攀升0.4%，报1.1191美元，较周三美联储升息前触及的七个月峰值1.1296美元低约1美分。(完)