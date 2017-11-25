美元跌至近两个月低位 因强劲经济数据支撑欧元

路透纽约11月24日 - 美元兑一篮子货币周五跌至9月底以来最低，因投资者对欧元区经济复苏力道强劲感到乐观，对美元失去兴致。

欧元兑美元升至9月25日以来最高，全日升0.65%，本周涨逾1%。这是欧元连续第三周周线上涨，也为7月以来最佳表现，连续第二周周线涨幅达到1%。

欧元兑日圆升逾1%，报1.3323日圆，为11月16日以来最高。

“本周欧洲数据良好，德国也有挺好的消息，没有人守护美元，因为大家都在吃火鸡庆祝感恩节，”Tempus Inc市场董事John Doyle称。

美国市场周四因感恩节闭市，欧元区企业调查结果好于预期，支撑欧洲央行上月宣布缩减货币刺激政策的举动。

欧元区最新发布的采购经理人指数(PMI)读数表明，经济仍有上行动能。

美元指数跌至9月26日以来最低，报92.675，周三录得逾五个月来的最大单日跌幅，因此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，一些决策者对通胀持续低迷感到担心。

本周美元指数下跌近1%，为9月以来的最大周度跌幅。

分析师也指出，德国政局的发展状况给欧元提供了支撑。德国社民党看似接近与总理梅克尔就继续组建联合政府达成一致。

“欧元区经济增长地不错，”Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称，“如果经济继续改善，(欧洲央行)进一步减少或暂停公债购买是完全合理的。”

欧洲央行周四发布的最新会议记录显示，决策者普遍同意延长量化宽松计划，但减少购债规模。但保持购债的观点看似激发了更尖锐的辩论。

欧元在美元指数中的权重超过50%。

英镑GBP=兑美元升至10月2日以来最高，因市场将欧盟最高决策者的讲话解读为略微利好英国脱欧谈判。

在伦敦牛津街枪击报导发出后英镑缩小涨幅，但全日仍上涨，报1.3330美元。稍后警告称牛津街没有发现开枪痕迹或伤亡人员。(完)