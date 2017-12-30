今年美元录得2003年以来最大年线跌幅 比特币飙升

路透纽约12月29日 - 美元兑一篮子货币周五跌至逾三个月最低，且今年录得2003年以来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国经济成长加速的持久性的疑虑打击。

今年市场上最剧烈的波动是比特币BTC=BTSP和其它加密货币令人屏息的涨势，尽管年底回落，但许多电子货币价值今年仍飙升。

分析师称，明年美元表现可能落后于其它主要货币，因投资者预计，其它主要央行将减少刺激举措，美国联邦储备委员会(FED/美联储)已经表示明年将进一步升息。

“美元将在2018年面临更大阻力，”World Markets总裁Chris Gaffney称，“在削减刺激力度方面，美联储不会是唯一一家。”

由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年年底前升息的预期已经提振欧元，欧元兑美元有望录得14年来最佳年度表现。

欧元EUR=盘中触及三个月高位的1.2028美元，年度涨幅达到14.2%。尾盘升0.56%，报1.2008美元。

今年欧元劲扬拖累美元表现。跟踪美元兑欧元和其它五种主要货币的美元指数低见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9.8%，录得2003年以来最大年度跌幅。

美元兑日圆JPY=、英镑GBP=D4、加元CAD=D4、瑞典克朗SEK=和瑞士法郎CHF=也下跌，这五种货币也是美元指数的成分货币。

年初美元指数一度升至14年高位，因寄望特朗普总统的促增长经济政策。尽管30年来最大规模的税改立法努力上周得以成功，但特朗普总统和国会共和党人在推进立法通过的过程中遭遇了重重困难。

另外，许多机构投资者在年末的税务和业绩报告截止日期到来时结清账簿，这给美元带来卖压，分析师表示。

除传统货币以外，比特币和其它加密货币在两日下跌后反弹，监管机构加强电子货币监管以防止过度投机，令加密货币前两日走低。

Bitstamp交易平台，比特币尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了12天前触及的纪录高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。

全球金融市场下周一将因新年假期休市。(完)