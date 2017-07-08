美元上涨 此前发布的美国就业数据支持美联储升息预期

路透纽约7月7日 - 美元周五上涨，此前发布的一份报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持在今年至少再升息一次的轨道上。

报告发布后，美元兑日圆升至两个月高位，本周创4月底以来的最大周度百分比升幅。美元兑英镑也升至逾一周来最高。

周五发布的数据显示，6月美国非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预估的17.9万个。4月和5月数据被上修，比之前报告的多了4.7万个岗位。

“就业数据高于预期...增大了美联储决定尽早开始减少资产负债表的可能性，”Allianz Investment Management投资策略师Charlie Ripley称。

“总的来说，劳动力市场继续稳固，尽管近期通胀数据疲弱，但就业数据稳固应该令美联储保持在货币政策正常化的轨道上。”他称。

尽管新增就业岗位数据强劲，但通胀压力仍温和，6月平均时薪增长0.2%，低于0.3%的预期。

美元兑日圆尾盘报113.95日圆，升0.7%，稍早触及两个月高位的114.17日圆。

周五稍早日圆下滑，此前日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率。

欧元尾盘下跌0.2%，报1.1403美元，将美元指数推高0.2%，报96.0132。

英镑跌至逾一周低位的1.2871美元，尾盘跌0.7%，报1.2883。

美国就业数据发布后，美国短期利率期货走势表明，市场继续押注美联储在12月升息。(完)