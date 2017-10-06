美元触及七周高位 静待明天公布的就业报告

路透纽约10月5日 - 美元指数周四升至七周高位，因数据直指美国经济稳健增长，倍受关注的9月就业报告将在明日公布。

美国8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口升至两年半高位，而上周初请失业金人数降幅超预期。

美国8月工厂订单和核心资本财订单的升幅高于初值，显示企业支出强劲，可能扶助抵销部分飓风哈维和伊尔玛对经济造成的拖累。

“今早发表的美国经济数据强劲，支持美元上涨，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli表示。

美元指数升至93.989，为8月17日来最高。

美元上涨，受美债收益率攀升支撑。美国主要股指触及纪录高位，推高美债收益率。

美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备会(美联储/FED)12月升息的可能性，在近几周提振美元。

不过，美元涨势在本周稍早暂竭，因担忧周五公布的就业报告可能受到近期的飓风拖累。

“我认为，如果就业报告数据好于预期，美元将进一步上涨，因为数据提振美国联邦公开市场委员会(FOMC)在12月及以后收紧政策的预期。”

“如果就业数据疲弱，美元可能不作出反应，因为(市场已消化)就业数据可能受飓风的影响，”Harajli补充说。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在消化美联储12月升息的机率为86%，高于一周前的78%。

欧元下跌，此前欧洲央行公布会议记录，市场认为会议记录偏鸽派。

欧洲央行9月会议记录显示，决策者们讨论了延长资产购买计划可能的各种情境，部分人士认为任何决定都应包含减少资产购买。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.51%，报1.1699美元。(完)