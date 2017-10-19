欧元受美债收益率下挫带动创六日高位 新西兰元创一年最大降幅

路透纽约10月19日 - 欧元周四升至近一周高位，因美国公债收益率下滑，从两年高位回落。尾盘有报导称美国总统特朗普倾向提名现任美国联邦储备委员会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主席后，美元进一步走软。

Politico援引三位政府官员报导，特朗普倾向鲍威尔出任下一任美联储主席。市场认为，鲍威尔的政策立场没有像美联储前任理事瓦尔许和经济学家泰勒那么鹰派。美国财长努钦也看好鲍威尔。

投资人预计，鲍威尔会倾向美国维持较低利率，这会降低美元对投资人的价值。

欧元兑美元升至1.1858美元，为上周五来最高。

欧元在鲍威尔的消息发布前已经上涨，在下周欧洲央行货币政策会议前，欧元从本周稍早的跌势中反弹。

在欧洲央行会议前，投资人摆脱西班牙政治不确定性影响。预计欧洲央行决策者将在会议上发布撤走长达数年刺激措施的计划。

在美国发布上周初请失业金人数降至44年最低，以及费城联储制造业指数创新高后，欧元兑美元的升势一度减弱。

“除非加泰罗尼亚局势真的严重恶化，否则目前已经消化了该因素。投资人看来乐于在下周欧洲央行会议前作多欧元。”汇市风险管理公司Infinity International汇市策略部门主管John Marley表示。

西班牙首相拉霍伊称，内阁将于周六开会，对加泰罗尼亚施行直接管制，此前该地区领袖没有理会放弃分裂运动的最后期限，称如果马德里继续“镇压”，将正式宣布独立。

美元兑日圆在隔夜市场交易中一度升至13日高位，之后扭转升势。在鲍威尔的消息发布后，美元进一步下跌，纽约尾盘跌0.4%，至112.49日圆。

在主要货币中，新西兰元今日波动较大，兑美元重挫近2%，录得近一年最大单日跌幅，此前工党在大选中意外获胜。（完）