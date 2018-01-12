FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点 英镑跳升
频道
专题
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
深度分析
焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
深度分析
汇市一周综述：都是购债起事端 日圆欧元跃升美元受挫
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
深度分析
焦点：英国首相安抚银行家 称金融业为退欧谈判的优先考量
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
January 12, 2018 / 11:24 PM / 更新于 8 hours ago

欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点 英镑跳升

1 分钟阅读

路透纽约1月12日 - 美元兑欧元周五跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。

欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。

欧元兑美元周四已经大涨0.72%，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。

投资者将此视为，如果欧洲经济继续保持良好增长势头，欧洲央行今年将开始缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。

“欧洲央行最新会议记录略偏鹰派，所以给了欧元更多的活力，”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang称。

欧元大涨令美元指数承压，纽约尾盘美元指数跌0.92%，报91.008，盘中跌至四个月最低的90.954。

英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。

“每次有英退进展顺利的消息，英镑都会获得一些提振，”Trang称。

英镑兑美元大涨1.43%，报1.3729美元。

鉴于欧元和英镑动能强劲，美元未能从强劲的数据中得益。数据显示12月美国核心消费者物价录得11个月最大升幅，这助涨了今年通胀将加快的预期。

比特币BTC=BTSP在卢森堡Bitstamp交易所升3.8%，报13,749.05美元，昨日比特币大跌逾11%，因韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。(完)

编译 李军; 审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below