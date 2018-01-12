欧洲央行缩减QE希望拖累美元兑欧元跌至逾三年低点 英镑跳升

路透纽约1月12日 - 美元兑欧元周五跌至逾三年低点，因投资人预期欧洲央行正准备缩减大规模货币刺激计划，欧元扩大升势。

欧元兑美元升1.21%，报1.2177美元，势将录得逾六个月最大单日百分比升幅。

欧元兑美元周四已经大涨0.72%，之前欧洲央行12月政策会议记录显示，欧洲央行决策者称，他们可能在2018年初重新考虑政策沟通立场。

投资者将此视为，如果欧洲经济继续保持良好增长势头，欧洲央行今年将开始缩减2.55万亿欧元(3.07万亿美元)购债计划的信号。

“欧洲央行最新会议记录略偏鹰派，所以给了欧元更多的活力，”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang称。

欧元大涨令美元指数承压，纽约尾盘美元指数跌0.92%，报91.008，盘中跌至四个月最低的90.954。

英镑劲升也拖累美元指数下挫。英镑兑美元盘中急升至英退公投以来最高水准，此前有报导称，荷兰和西班牙对英国和欧盟保持尽可能紧密的联系持开放态度。

“每次有英退进展顺利的消息，英镑都会获得一些提振，”Trang称。

英镑兑美元大涨1.43%，报1.3729美元。

鉴于欧元和英镑动能强劲，美元未能从强劲的数据中得益。数据显示12月美国核心消费者物价录得11个月最大升幅，这助涨了今年通胀将加快的预期。

比特币BTC=BTSP在卢森堡Bitstamp交易所升3.8%，报13,749.05美元，昨日比特币大跌逾11%，因韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。(完)