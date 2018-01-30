美元随着美联储会议开始逆转涨势 欧元和日圆走强

路透纽约1月30日 - 美元周二下跌，逆转了昨日的涨势，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于次日发布货币政策决定；欧元和日圆兑美元走强。

美元指数经历了连续六周下跌后，本月势将下挫约3.2%，将可能是2016年3月以来的最大月度跌幅。

交易员在本周的几个重大事件前保持谨慎，事件包括美联储的两日货币政策会议，以及周五出炉的包括非农就业岗位和平均时薪在内的就业报告。美联储于周二开始开会。

“我们好像在做点零工，然后等待明天的美联储会议结果，”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson称。

分析师预计美联储将在周三会议后维持利率不变，但在声明中措辞鹰派，这通常对美元有利。

全球公债收益率攀升，10年期美债收益率升至远高于2.70%的水准，至2014年4月来最高，这促使一些投资人削减部分空头仓位，并在周一推高美元。

尽管收益率在隔夜市场下跌，但指标10年期公债收益率周二稍晚触及近四年最高，30年期公债收益率攀升至去年5月来最高。

“美元在某种程度上一直在跟随美债收益率走势，”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore表示。

“过去几周肯定不都是这样，但我认为今天是这样的。”

美元指数全日缩减跌幅，2034 GMT，下跌0.10%，报89.219。上周该指数跌至2014年12月以来最低的约88.43。

欧元EUR=升0.11%，报1.2395美元，仍远离上周触及的三年高位1.2536美元。

与风险情绪高度相关的英镑一度跌穿1.4美元，为一周来首次，后回升至该水平之上，尾盘报1.414美元。

日圆兑美元升0.11%，报108.86日圆。

周二晚，美国总统特朗普将发表国情咨文讲话。特朗普周一称，他将谈到提议的修改移民政策，以及为美国出口降低全球贸易壁垒。

BMO的Anderson表示，预计特朗普的讲话不会影响市场。

比特币周二在Bitstamp交易所下跌至一周新低，尾盘跌10.19%，报10,025.64美元。(完)