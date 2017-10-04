FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美元兑欧元走软 本周后三日有大量数据出炉
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月4日 / 凌晨12点31分 / 15 天前

美元兑欧元走软 本周后三日有大量数据出炉

1 分钟阅读

路透纽约10月3日 - 美元兑欧元周二小幅下滑，因在美元连升三周后投资人轧平仓位，且本周后三日美国将有大量数据出炉，包括周五的9月非农就业报告。

美国经济数据转强、美国减税的前景以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在12月加息已经在近几周提振美元。

“美元指数已经连升三周，所以我认为市场是在大量数据出炉前轧平一些仓位。”道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示。

欧元兑美元纽约尾盘升0.09%，报1.1740美元。

周二有大量选择权到期也支撑了欧元。在1.1750-1.18美元水准有价值约40亿美元欧元选择权在周二到期。

交易商和投资人预计也在增加对欧美货币政策前景可能背离的押注，因对欧洲央行将采取更谨慎立场的预期升温。

“我认为市场还没有消化欧洲央行可能继续保持多么谨慎的立场，周三欧洲央行总裁德拉吉可能会加以强调。”ETF Securities宏观策略师Martin Arnold表示。

在Politico报导，美国财长努钦倾向美联储理事鲍威尔接替叶伦出任美联储主席后，美元兑日圆回吐了稍早部分升幅。

近几日，美联储前理事瓦尔许一直被认为是联储主席的热门人选，他的政策主张要比叶伦更偏鹰派。

技术分析师表示，在打破了今年1月以来的跌势后，美元兑日圆可能继续上涨。

德国商业银行分析师Karen Jones周二在报告中表示，美元兑日圆可能升至约114.38-115.04日圆，目前报112.89日圆。(完)

编译 李军; 审校 利棣儿

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below