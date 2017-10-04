美元兑欧元走软 本周后三日有大量数据出炉

路透纽约10月3日 - 美元兑欧元周二小幅下滑，因在美元连升三周后投资人轧平仓位，且本周后三日美国将有大量数据出炉，包括周五的9月非农就业报告。

美国经济数据转强、美国减税的前景以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在12月加息已经在近几周提振美元。

“美元指数已经连升三周，所以我认为市场是在大量数据出炉前轧平一些仓位。”道明证券汇市策略部门北美主管Mark McCormick表示。

欧元兑美元纽约尾盘升0.09%，报1.1740美元。

周二有大量选择权到期也支撑了欧元。在1.1750-1.18美元水准有价值约40亿美元欧元选择权在周二到期。

交易商和投资人预计也在增加对欧美货币政策前景可能背离的押注，因对欧洲央行将采取更谨慎立场的预期升温。

“我认为市场还没有消化欧洲央行可能继续保持多么谨慎的立场，周三欧洲央行总裁德拉吉可能会加以强调。”ETF Securities宏观策略师Martin Arnold表示。

在Politico报导，美国财长努钦倾向美联储理事鲍威尔接替叶伦出任美联储主席后，美元兑日圆回吐了稍早部分升幅。

近几日，美联储前理事瓦尔许一直被认为是联储主席的热门人选，他的政策主张要比叶伦更偏鹰派。

技术分析师表示，在打破了今年1月以来的跌势后，美元兑日圆可能继续上涨。

德国商业银行分析师Karen Jones周二在报告中表示，美元兑日圆可能升至约114.38-115.04日圆，目前报112.89日圆。(完)