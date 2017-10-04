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美元在非农就业报告出炉前下跌 ISM数据强劲令跌幅缩小
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2017年10月4日 / 晚上11点43分 / 14 天前

美元在非农就业报告出炉前下跌 ISM数据强劲令跌幅缩小

1 分钟阅读

路透纽约10月4日 - 美元周三下跌，因投资者在倍受关注的就业报告周五出炉前调整头寸，但今日公布的服务业数据强劲，令美元缩减跌幅。

美国经济数据不断改善，加之美国减税前景和美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的可能性，在近几周提振美元。

不过，交易商本周对美元抱持谨慎态度，因担心最近吹袭美国的飓风可能拖累上月的就业报告。

“人们害怕就业报告受到飓风影响，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说。

纽约尾盘，美元指数下跌0.7%，报93.479，稍早低见93.259。

美元缩减跌幅，因美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业指数上升至2005年8月来最高，投入物价分项指数升至2012年2月来最高水准。

“该数据的各分项指标似乎都支持美联储在12月升息，”Schlossberg说。

其他数据显示，美国9月民间就业岗位增加13.5万个，高于分析师预期，尽管飓风哈维和伊尔玛对“较小规模的零售商造成显著影响。”

在为周三举行的一社区银行会议准备的演讲稿中，美联储主席叶伦没有就经济和货币政策发表评论。

根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商现在预期12月升息机率为83%，高于周二的78%。

投资者调整头寸，因为相较之前的预期，美国总统特朗普可能任命一位，政策立场不那么强硬的人出任下一任美联储主席。

Politico周二报导，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为，瓦尔许的货币政策立场更鹰派。

周三多则新闻报导也显示，瓦尔许出任美联储主席的可能性不大。

“仅仅数日前，大家都认为瓦尔许将会是下一任美联储主席，市场认为，瓦尔许支持从紧的货币政策，”德国商业银行汇市研究部主管Ulrich Leuchtmann说。

“现在，所有人都认为，鲍威尔出任美联储主席的可能性更高，认为鲍威尔将主张非常，非常缓慢地收紧货币政策，”Leuchtmann说。(完)　　

编译 利棣儿；审校 母红

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