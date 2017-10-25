美元下滑 尽管美国数据良好和臆测鹰派人士将出任联储主席

路透纽约10月25日 - 美元兑一篮子货币周三下跌，未能扩大盘中涨幅。受下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席将引导政策朝更鹰派的方向发展的臆测提振，美元稍早走强。

美国公债收益率下滑，两年期美债收益率从近九年峰值回落，也引发了一些美元卖盘。

“一切都还是未知数，所以出现了一些获利了结，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien谈到美国总统特朗普的美联储主席提名时表示。

即便在意外强劲的美国9月耐久财订单和新屋销售数据公布后，美元仍遭遇了获利了结，分析师说。

美国9月耐久财订单增长2.2%，好于预期，9月新屋销售意外猛增至近10年高位。

其他主要货币方面，英镑攀升近1%，至八日高位1.3271美元，此前强于预期的英国GDP数据，巩固对英国央行下周将升息的预期。

在加拿大央行一如预期宣布维持利率不变后，加元兑美元跌至7月12日来最低的1.2816加元。

尽管周三回落，但美元指数在过去一周上涨了0.6%，受助于市场对美国减税计划抱持希望，以及有报导称，在总统特朗普进行联储主席候选人面谈时，斯坦福大学经济学家泰勒给他留下深刻印象。

泰勒主张根据一个数学规则来制定利率，外界认为，较之主席叶伦，泰勒可能让美联储走上更快速升息的路径。叶伦的任期将在明年2月到期。

特朗普的其他美联储主席提名人人选包括叶伦、美联储理事鲍威尔、白宫国家经济委员会主任柯恩和前美联储理事瓦尔许。

周三，一名美国政府高级官员表示，特朗普不太可能提名柯恩，因为他在税改中的地位举足轻重。特朗普在接受福克斯商业新闻采访时表示，他认为叶伦“很出色”，但暗示他希望在美联储主席人选问题上留下他“自己的印迹”。

预计特朗普会在11月初出访亚洲之前公布美联储主席提名。

美元指数下跌0.1%，至93.696，低于周一触及的两周半高位94.017。

美元兑日圆盘中攀升至114.245日圆，为7月11日来最高，此前日本首相安倍晋三领导的执政联盟周日在众议院选举中大胜，其支持的超宽松货币政策应会继续重压日圆。纽约尾盘，美元跌0.2%，报113.70日圆。

欧元涨0.4%，至1.181美元，受助于预计周四欧洲央行政策会议将宣布，从明年1月开始将其月度购债规模由600亿欧元缩减至400亿欧元。(完)