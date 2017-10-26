欧元急挫 因欧洲央行决定延长购债计划

路透纽约10月26日 - 欧元兑美元周四急挫，录得16个月来最糟糕单日表现，因欧洲央行将购债计划延长至2018年，降低了该行明年升息的可能性。

在欧洲央行将购债计划延长九个月至明年9月，并保留此后继续购债的可能性后，交易员抛出欧元。央行称，将开始减少月度购债规模，从1月开始将月度购债规模减半至300亿欧元。

德拉吉在记者发布会上对欧元区经济增长表示了些许乐观情绪，但对该地区的通胀迟滞仍持谨慎态度，可能需要欧洲央行以量化宽松形式继续提供大量刺激。

“整体上说，欧洲央行聚焦于非常谨慎地、缓慢地撤出过程，避免推高欧元，这显然比市场预期得更加鸽派，”Gain Capital研究负责人James Chen称。

在欧洲央行作出此决定前五周，美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布从本月开始缩减经过三轮量化宽松政策后膨胀至4.5万亿美元的资产负债表。

欧元跌至1.1651美元，较周三尾盘下跌近1.4%，根据路透数据，这是2016年6月以来欧元兑美元的最大单日跌幅。但欧元兑美元自去年年底以来仍大涨了近11%。

欧元兑日圆也急挫1.2%，报132.79日圆。从周四稍早触及的2015年12月以来最高的的134.48日圆回落。

美元近日上涨，受对即将推出联邦减税计划和美国总统特朗普选择的美联储新主席会比现任主席叶伦更快速度升息的揣测提振。

Politico周四援引消息人士报导称，特朗普考虑的下任美联储主席人选只剩下美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。

特朗普预计将在11月初出访亚洲之前宣布美联储新任主席提名人。

美元指数触及三个月高位的94.668，此前突破一关键技术阻力位。今日升1%，录得12月15日以来最大单日升幅。(完)