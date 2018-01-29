美元上涨但本月势将大跌 欧元下滑

路透纽约1月29日 - 美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，交易商静待本周稍晚美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议和美国就业报告。欧元和英镑今日走软。

2041 GMT，美元指数升0.28%，报89.319。

在连跌六周后，美元本月势将下挫3%。

周一，欧元兑美元跌至日低1.2335美元，之后缩减跌幅，纽约尾盘跌0.27%，报1.2386美元。英镑兑美元尾盘跌0.67%。

“终于有了将有很多事情发生的一周，开局缓慢，整固是汇市资金流动的主要原因。”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

在本周美联储会议前，交易商感到有一些不确定性，Chapdelaine Foreign Exchange外汇部门董事总经理和主管Douglas Borthwick表示。

“美联储新主席上任，现在有鲍威尔掌管，市场担心是否将如预期的那样以目前的速度继续加息，还是会加快一些。”他表示。

路透数据显示，市场预期今年美联储再加息三次，从3月开始，但包括高盛和摩根大通资产管理等机构的一些分析师预计美联储将加息四次。

交易商还在等待美国劳工部周五将发布的1月非农就业报告，包括非农就业岗位、平均时薪和失业率数据。BK的Lien表示，她预计薪资增长可能放缓。

周一，美国商务部公布，美国12月消费者支出稳健增长，但储蓄降至十年最低。数据发布后，美元小涨。

上周五数据显示，美国去年经济增长加快至2.3%，2016年为1.5%，但12月当季经济增长放缓，且低于市场预期。

美国公债收益率周一升至逾三年高位，此前欧洲央行官员发表讲话，使得市场愈发认为随着经济前景改善，全球各国央行将缩减刺激。10年期公债收益率升至2014年初来最高的2.6955%。（完）