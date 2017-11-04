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美元上涨 因美国服务业和工厂订单数据强劲
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2017年11月4日 / 凌晨3点29分 / 2 天前

美元上涨 因美国服务业和工厂订单数据强劲

1 分钟阅读

路透纽约11月3日 - 美元周五全面上涨，此前发布的美国工厂订单和服务业数据好于预期，令美元逆转稍早因10月就业报告不及预期引发的跌势。

在美国工厂订单和ISM非制造业PMI数据公布后，欧元兑美元EUR=跌至平盘以下，降至周一来最低水准，美元兑日圆JPY=上涨，迫近7月中来最高，抹去稍早的跌幅。

美国供应管理协会(ISM)10月美国服务业指数上升至为2005年8月来最高水准，美国9月工厂订单连续第二个月上升，核心资本财订单好于预期。

美元指数升至10月27日来最高，迫近近四个月峰值。

本周稍早发布的美国GDP和通胀等数据直指美国经济强劲，美联储可进一步升息，今日的经济数据延续这一势头。

“从整体经济表现来看，我们看到美联储可能在12月升息，明年很可能再升息三次，较之我们对其它主要央行利率前景的预期，这肯定是最乐观的，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

美元稍早跌至日内低位，因10月美国非农就业报告不及预期。

10月非农就业岗位增加26.1万个，为2016年7月以来最大，但低于分析师增加31万的预期，9月数据非常疲弱。

美元指数连续第三周周线上升，上周百分比涨幅为年内最大。10月为2月以来表现最好的一个月。

数字货币比特币周五再次急升，首次升穿7,000美元，过去一年比特币价值已上涨超过九倍。

周五，比特币在卢森堡Bitstamp交易平台最高升至7,500美元

“人们不应该对比特币跳涨感到意外。在否定它之前，应该尝试了解它，”美国体育博彩数码平台Unikrn的执行长Rahul Sood说，“事实上，全球比特币的规模是有限的...较之纸黄金，它是更好的交易商品，较之法定货币，它更方便。”(完)　　

编译 利棣儿；审校 母红

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