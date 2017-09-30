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美元基本持稳 有望创年内最大周度涨幅
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2017年9月30日 / 凌晨12点21分 / 19 天前

美元基本持稳 有望创年内最大周度涨幅

1 分钟阅读

路透纽约9月29日 - 美元兑一篮子主要货币周五基本持稳，今日公布的数据有好有坏。美元本周有望创年内最大周度涨幅，因通胀攀升和美国升息的预期增强。

美元本周上涨接近1%，自2月以来首月上涨。

周五，美元触及日低，之前公布的数据显示，8月美国消费者支出几无增长，但芝加哥采购经理人指数(PMI)意外增长，抵消了消费者支出数据的利空影响，且消费者信心数据与预期一致。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦本周稍早表示，联储计划维持当前的升息路径，这告诉投资者，联储可能在12月再度升息，明年还可能进一步升息。联储今年已升息两次。

分析师表示，本周美元走强受助于在上周末举行的德国大选中，极右翼的德国另类选择党首次在议会中赢得席位，引发投资者担忧，欧洲大陆的反欧盟政治运动，包括西班牙和意大利的同类政党，可能比人们最初认为的更令人担忧。

“经济方面，美国的情势为美元走强的事实提供了理据，”Tempus Inc驻华盛顿的货币策略师Juan Perez说。

“欧洲政治上的分裂仍在继续，现在，德国和西班牙的情势意味着，分离主义运动遍及欧洲大陆，不能置之不理。地缘政治方面，欧洲的情况比我们更严峻。”

叶伦的讲话，以及之前公布的特朗普税改计划纲要，也扶助推升通胀预期，周三美国公债收益率升至数月和数年高位。

美元指数纽约尾盘持平在93.02，本周上涨0.9%，为9月以来最大周度涨幅，本月攀升0.35%。

欧元兑美元上扬0.35%，报1.1824美元，稍早触三日高位。美元兑日圆小涨0.1%，报112.43日圆。(完)

编译 母红; 审校 李军

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