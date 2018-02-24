美元小涨且本周周线上扬 因空头削减头寸

路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，延续从上周触及的三年低位反弹的势态，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能更积极加息，促使投资者削减看空美元的押注。

美元指数上涨0.12%，报89.847，在2月12日曾触及三年低位88.253。

“美元人气转变，”Manulife Asset Management资深投资分析师和交易商Charles Tomes说。

他说，“许多市场人士在一定程度上降低其风险，如果他们在其他市场采取的是作多策略的话。”

公债收益率上升，对美元抛售过度的看法，以及美联储1月会议记录基调相对乐观，扶助美元指数本周周线上升0.8%。

“本周美元大幅攀升的故事，继续围绕甚嚣尘上的2018年美国加息的臆测展开，”FXTM研究分析师Lukman Otunuga在报告中说。

美联储周五向国会提交了半年度货币政策报告。联储在报告中预期，经济将继续稳步增长，近期没有重大风险可能令其暂停计划的加息步伐。该报告没有理会近期股市急跌和对通胀的担忧。

美联储新主席鲍威尔下周将在参众两院就这份报告作证词陈述，这是他出任联储主席后的首次公开活动。

“如果投资者作空美元，他们不希望冒这个险，以防鲍威尔的证词陈述更鹰派，”Tomes说。

欧元兑美元微幅下跌，受累于美元走坚，以及在3月4日意大利大选结果揭晓前投资者谨慎行事。

同一天，德国社会民主党(SPD)将就是否与总理默克尔的保守派阵营组建新联合政府进行投票，这是市场的两大政治风险事件。

“对于看多欧元的人士来说，没有增加头寸的新诱因，”他说。

新西兰元NZD=下滑，因投资者押注新西关将保持利率在纪录低位，而美国将继续收紧政策。

加元兑美元CAD=上涨，此前数据显示，加拿大通胀回落的幅度小于分析师预期。(完)