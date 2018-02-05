美元上涨 避险需求拖累美债收益率从四年高位回落

路透纽约2月5日 - 美元兑一揽子货币周一上涨，因美债在股市遭抛售带来避险需求推动下上涨。美股道琼工业指数一度急挫逾1,500点。

但分析师警告称，美元未来上涨空间有限，因其它经济体的增长速度看似势将快于美国。美国联邦储备委员会(FED/美联储)和其它央行可能缩减刺激政策的市场臆测可能会限制美元的反弹幅度。

“美元的抛售过度，”Wells Fargo Investment Institute首席全球市场策略师Paul Christopher称，“我们认为利率不会从现在水平上涨很多。”

周一盘初，指标美国10年期公债收益率触及2.885%，为2014年1月以来最高，此前发布的就业数据显示，上月薪资增长录得2009年6月以来的最大同比增幅。这份月度就业报告燃点了对美联储可能加快升息速度以对抗薪资增长压力的预期。

10年期美债收益率尾盘报2.764%，较周一尾盘下跌8.8个基点。

美国供应管理协会(ISM)称上月服务业指数触及12年半高位，也提振美元。

美元指数涨0.33%，报89.488，上周五上涨0.6%。

“(周一的表现)会改变趋势吗？”Christopher称，“我怀疑。”

尽管美债收益率仍是发达国家市场中最高的，直到最近一直在支撑美元，但交易员更青睐于风险高的非美国资产。

“美元持续下滑，积累了大量押注美元进一步下跌的头寸，”贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill在给客户的公告中写道。

外汇期货市场数据显示，上周美元净空头头寸增至175亿美元，接近五年高位。

欧元EUR=下跌0.39%，至1.2412美元，略低于电子交易系统中三年高位的1.2538美元。

欧元一度缩减跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表了乐观讲话。但德拉吉也表示，欧元汇率急升可能破坏价格稳定前景。

根据路透数据，美元兑日圆JPY=下跌0.56%，报109.48日圆，持于1月26日触及的四个月低位109.76日圆之上。

美股道琼工业指数.DJI收跌1,176.68点，或4.61%，标普500指数收挫113.33点，或4.10%。 (完)