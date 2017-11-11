美元下跌 因投资人担心美国推迟下调企业税

路透纽约11月10日 - 美元兑一篮子货币周五下跌，势将录得一个月来的最大周度跌幅，因投资者对美国税改提议中的部分内容实施时间可能推迟至2019年感到失望，令美元近期升势嘎然而止。

美元指数下跌0.08%，报94.37。本周该指数下跌0.6%，将录得截至10月13日当周以来最差的周度表现。

美元兑日圆本周也下跌0.5%。

周四，美国参议院共和党推出了与众议院版本在诸多方面存在差异的税改计划，不同方面包括州和地方税抵扣，以及遗产税等。

参议员称，与众议院一样，他们也希望将企业税从35%下调至20%，但不是马上执行，而是2019年执行，这令共和党的减税计划变得复杂化。

“这恰恰凸显出调和两个方案面临的挑战，”富国证券的汇市策略师Erik Nelson表示。

众议院将于下周就其自己版本的税改议案进行投票，此前筹款委员会在周四批准了该议案，民主党议员统一持反对意见。

参议院的时间表仍不太明晰，正式的议案仍未起草。因共和党在参议院的领先席位更少，议案获得批准的困难更大，更不用说像税改计划这种倍受争议的议案。

“我认为市场越来越担心这不是一个严肃的立法，实际上没有必要的政治支持来通过立法。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

受减税预期提振，美元指数在9月中至上周末期间上涨了约3%。

英镑周五上扬，兑美元攀升约0.5%，因英国工业生产数据优于预期，且对英国退欧谈判取得进展的信心增强，支撑了英镑的表现。

纽约尾盘，英镑涨0.37%，报1.3197美元。(完)