美元趁股市和债市动荡之机创下15个月最佳周度表现

路透纽约2月9日 - 美元周五上涨，兑一篮子主要货币本周创下近15个月最强周度表现，因在本周全球股市和债市大幅波动之际，部分交易商买入美元。

美元进一步从两周前创下的三年低点反弹，分析师称，一些交易商买入美元，以结清空头押注，而另一些交易商则在避险操作中青睐美元。

“整体而言，在高度波动的市场环境下，特殊的因素带动市场走势，而基本面、经济数据的影响则退居次席...在非常波动的环境下，所有因素关联性变得更强。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

本周四美股道琼工业指数暴跌逾千点，本周稍早10年期美债收益率升至四年峰值，本周的这些巨大走势是因投资人担心在全球经济改善的背景下的通胀迹象，以及揣摩是否美国联邦储备委员会(FED/美联储)和其他主要央行会加快升息步幅。

分析师称，股市和债市波动性本周大涨，尽管外汇市场的表现则要平静许多，但动荡的走势足以抑制一些普遍的交易。

上述交易的其中之一就是对美元/欧元将走软的押注，欧元区经济扩张引发市场预期欧洲央行将较预想的提前缩减资产负债表。

路透数据显示，欧元兑美元纽约尾盘跌0.09%，报1.2234美元，本周下挫1.8%，势将创2016年11月来单周最大跌幅。

在周四下挫后，美元兑避险货币回稳。

美元兑日圆JPY=脱离四个月低点，报108.58日圆，仍跌0.15%，美元兑瑞郎CHF=升0.32%，报0.9388瑞郎。

美元指数升0.22%，报90.427，本周升1.41%，为约15个月最佳表现。

美股略有回稳支撑了美元升势，昨日美股重挫，道琼工业指数.DXY和标普500指数.DXY确认进入修正区域。

债市也从本周稍早的大幅波动中稳定下来，指标10年期公债收益率跌1.4个基点，报2.835%，低于周一触及的四年高位2.885%。

美国参议院周五早间通过了预算协议，其中包括一项政府临时拨款议案。但联邦政府已陷入停摆，协议虽然通过却已为时过晚。

美元也因此获得一些支撑。(完)