美元逆转稍早涨势 因股市显示韧性

路透纽约2月14日 - 美元周三走软，因股市在强于预期的通胀数据公布后快速反弹。

数据显示，美国1月核心消费者物价指数(CPI)录得一年来最大升幅，导致有关物价压力可能会加速攀升，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)加快升息步伐的预期升温。美联储将会打压通胀的可能性最初推升美元指数。

但美元兑一篮子主要货币很快跌至日低89.231，因股市在稍早下跌后反弹。公债收益率仍陷于区间内。

在CPI数据公布后市场出现的避险交易，即卖出风险较高的新兴市场货币，以及澳元和加元等商品货币，买入避险货币的操作，“被逆转，受助于股市表现出的韧性，”德意志银行驻纽约的汇市策略部全球主管Alan Ruskin说。

美股开盘走低后反弹，标普500指数.SPX盘中升至2月8日以来最高2,686.9点。道指.DJI与标普500指数走势一致，低开高走，收涨1.03%。

美元涨势受限可能还因为美国1月零售销售意外下滑。

“零售销售数据的确令人失望，”Tempus, Inc的高级外汇交易员兼策略师Juan Perez说，“亮丽的CPI数据公布后，零售数据限制了美元的涨幅。要推动经济增长，人们需要购物，看似这方面很欠缺。”

由于美元走软，英镑和欧元反弹。1747 GMT，英镑兑美元GBP=报1.398美元，较周二尾盘上扬0.65%。

欧元兑美元EUR=报1.242美元，较周二尾盘上扬近0.5%，受助于强于预期的欧元区12月工业生产数据。

日圆兑美元JPY=稍早攀升至15个月高位106.70日圆，尾盘报107.03日圆。(完)